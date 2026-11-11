500 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia Festival quốc tế lúa gạo lớn nhất cả nước

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, cây lúa, hạt gạo gắn bó sâu sắc với lịch sử, văn hóa và đời sống dân tộc Việt Nam. Hạt gạo không chỉ bảo đảm sinh kế, an ninh lương thực mà còn kết tinh công sức, trí tuệ và sự cần cù, sáng tạo của người nông dân. Từ một quốc gia từng gặp nhiều khó khăn về lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu gạo quan trọng trên thế giới.

Quang cảnh buổi họp báo.

Trong thành tựu đó, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa chủ lực của cả nước. Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng, với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics, khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Việc đăng cai Festival là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm để thành phố phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác và đóng góp thiết thực cho ngành hàng lúa gạo.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, ngành hàng lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Biến đổi khí hậu, biến động thị trường và tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường đòi hỏi đổi mới phương thức sản xuất và tổ chức chuỗi giá trị. “Chúng ta cần chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; từ xuất khẩu gạo đơn thuần sang xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam. Người nông dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm và được thụ hưởng thành quả phát triển” – ông Tuyên nhấn mạnh.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN&MT, các địa phương, viện, trường, doanh nghiệp và hợp tác xã triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030. Trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn; ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số; giảm chi phí, giảm phát thải; nâng cao năng lực chế biến, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Thành phố mong muốn phát huy vai trò đầu mối kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư cho ngành hàng lúa gạo của vùng.

Theo kế hoạch, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II diễn ra từ ngày 22 đến 25/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Festival gồm chuỗi hoạt động phong phú: lễ khai mạc; không gian triển lãm dự kiến hơn 500 gian hàng; triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”; giới thiệu thành tựu, sản phẩm và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa; các hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hoạt động kết nối thương mại và gặp gỡ song phương. Cùng với đó là các hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt”, sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo; các chương trình tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Thông qua các hoạt động, Festival vừa giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo, vừa quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ. Đặc biệt, đây phải là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường. Thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng...