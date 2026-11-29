Chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Hội đồng Đội thành phố phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Hội đồng Đội thành phố nhấn mạnh: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Đối với tổ chức Đoàn, Đội, việc tạo dựng môi trường để thiếu nhi học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống và nâng cao năng lực tự bảo vệ cho trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các em thiếu nhi lắng nghe báo cáo viên chia sẻ tại hành trình. Ảnh: Nga Sơn

Xã hội ngày càng phát triển, các em thiếu nhi có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, khám phá thế giới và phát huy năng lực của bản thân, tuy nhiên, các em cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ từ môi trường sống, môi trường học đường và không gian mạng. Vì vậy, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố và Câu lạc bộ Tư vấn trợ giúp trẻ em thành phố tổ chức Hành trình tuyên truyền pháp luật và trải nghiệm giá trị sống nhằm đưa những kiến thức pháp luật đến với đội viên, thiếu nhi. Qua đó giúp các em hiểu và vận dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, biết phân biệt đúng - sai, biết bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng.

Ban tổ chức mong rằng, sau hành trình trở về trường học, gia đình, các em đội viên, thiếu nhi sẽ biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày; biết chia sẻ những kiến thức, kỹ năng hữu ích với bạn bè và những người xung quanh, trở thành những tuyên truyền viên măng non tích cực trong việc thực hiện pháp luật và lan tỏa các giá trị sống tốt đẹp. Các cấp bộ Đoàn, Đội, các cơ sở giáo dục tiếp tục quan tâm, đổi mới và nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống gắn với thực hành, trải nghiệm để mỗi em thiếu nhi đều có cơ hội được học tập, vui chơi; được bảo vệ và trưởng thành trong môi trường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Thiếu tá Phan Hoàng Sử, Công an phường Trấn Biên trao đổi với các em thiếu nhi tại hành trình. Ảnh: Nga Sơn

Tham gia hành trình, 500 em thiếu nhi đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường Trảng Dài đã được nghe Thiếu tá Phan Hoàng Sử, Công an phường Trấn Biên và giảng viên Võ Minh Thành, Khoa Tâm lý học, Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo vệ bản thân và xây dựng giá trị sống tích cực. Qua đó giúp các em có thêm kiến thức để nhận diện nguy cơ, chủ động ứng phó với các tình huống không an toàn, biết cách tìm sự hỗ trợ khi cần thiết; đồng thời hình thành những thói quen, hành vi ứng xử tích cực trong cuộc sống.