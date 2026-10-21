500 đơn vị tham gia triển lãm về ngành dầu khí và hàng hải-đóng tàu

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc triển lãm về ngành dầu khí và hàng hải-đóng tàu

Với không gian trưng bày gần 10.000 m², chuỗi sự kiện quy tụ hơn 500 đơn vị trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Nga, Ý, Anh, Úc, Hoa Kỳ, Na Uy, UAE, Nhật Bản, Đức... Với các thương hiệu nổi bật: Vard Shipyard Company, Petro Việt Nam – PVD Training, Damen Sông Cấm, E2s Warning Signals, Samgong Company, Akzonobel - International, Motorola Solutions, Orion Marine Concepts, Combilift Lifting Innovation, Alewijnse Marine Việt Nam…

Các đơn vị tham gia đã trưng bày nhiều sản phẩm, giải pháp nổi bật như: Thiết bị thăm dò, khoan, khai thác và vận hành dầu khí; hệ thống tự động hóa, điều khiển và số hóa vận hành; giải pháp nâng cao độ tin cậy thiết bị và tối ưu hiệu suất tài sản; công nghệ đóng mới, sửa chữa và bảo trì tàu; thiết bị hàng hải thông minh và giải pháp quản lý đội tàu; hệ thống thông tin liên lạc và công nghệ hỗ trợ vận hành; sơn, vật liệu kỹ thuật và giải pháp chống ăn mòn; năng lượng sạch, công nghệ giảm phát thải và giải pháp phát triển bền vững…

2 sự kiện OGAV 2026 và VIMOX 2026 là nơi giao thương - kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp công nghệ, giải pháp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và mở rộng cơ hội hợp tác trong toàn chuỗi giá trị dầu khí - năng lượng – hàng hải – đóng tàu – công nghiệp ngoài khơi.

Điểm nhấn trong khuôn khổ là chuỗi hội nghị – hội thảo kỹ thuật chuyên sâu xuyên tập trung vào các xu hướng và vấn đề trọng tâm đang định hình tương lai ngành dầu khí, hàng hải và đóng tàu, quy tụ các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và hội nghị là Chương trình Tuyển dụng & kết nối nhân tài tạo cơ hội để sinh viên, kỹ sư, chuyên viên và nhân sự trong ngành trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu các vị trí việc làm, chương trình thực tập và nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực dầu khí, hàng hải, công nghiệp ngoài khơi, năng lượng và kỹ thuật – công nghiệp.