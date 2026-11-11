500 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm

Vietnam Foodexpo 2026 do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức. Triển lãm thu hút khoảng 700 gian hàng thuộc 500 doanh nghiệp hàng đầu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ…; trưng bày đa dạng các sản phẩm công nghệ, hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và đồ uống. Triển lãm còn có khu vực gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm với hơn 100 doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, khẳng định uy tín, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Khách quốc tế tham quan triển lãm.

Điểm sáng của các doanh nghiệp Việt Nam tại Vietnam Foodexpo 2026 chính là sự chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng để chinh phục các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu…. Không chỉ đa dạng về sản phẩm, các doanh nghiệp còn chú trọng đầu tư chất lượng, công nghệ sản xuất và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế và các chứng nhận liên quan để xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Vietnam Foodexpo 2026, nhiều hoạt động hội thảo, xúc tiến thương mại ý nghĩa dành cho doanh nghiệp như: Hội nghị quốc tế ngành Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 chủ đề “Thúc đẩy bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU”; diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần III chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống phân phối bán lẻ”… và chuỗi hoạt động kết nối giao thương.

Sự kiện tạo môi trường kết nối giao thương doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đồng chí Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết: Bộ Công Thương luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường pháp lý, chính sách xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, để ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới, vươn xa hơn nữa trên bản đồ lương thực - thực phẩm thế giới.

Triển lãm Vietnam Foodexpo 2026 sẽ diễn ra đến ngày 14-11, dự kiến đón hơn 25.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.