500 doanh nghiệp tham dự triển lãm công nghiệp thực phẩm

Vietnam Foodexpo 2026 ghi nhận sự phát triển về quy mô, với hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện quy tụ đại diện đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố, cùng doanh nghiệp thuộc hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hà Lan, Australia, Italy...

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm khá đa dạng, từ nông sản, rau quả, chè, càphê, hạt tiêu, hạt điều đến thủy sản nguyên liệu và chế biến; thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh kẹo, sữa, thực phẩm đóng hộp, gia vị và thực phẩm chức năng. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói và các giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm năm nay tập trung giới thiệu những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thống kê, hơn 90% doanh nghiệp tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO; hơn 80% sở hữu chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, Halal, EU Organic và các chứng nhận liên quan, tạo điều kiện tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Một điểm nhấn khác là sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ Halal, hướng tới khai thác thị trường có khoảng 2 tỷ người tiêu dùng tại 112 quốc gia, tương đương khoảng 25% dân số thế giới.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên ngành như Hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 với chủ đề: “Thúc đẩy bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU"; Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần III (2026) với chủ đề: "Kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống phân phối bán lẻ.”

Các hội nghị giao thương Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Malaysia và hoạt động kết nối với các chuỗi siêu thị cũng được tổ chức.