Theo Viet Research, bức tranh kinh doanh của 500 doanh nghiệp thuộc danh sách VALUE500 năm 2026 phản ánh sự mở rộng quy mô đồng thời nâng cao hiệu quả sinh lời thực chất.

Top 500 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2026; Nguồn: Viet Research

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2025 của khối doanh nghiệp này đạt gần 9,42 triệu tỷ đồng, với gần 78% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trưởng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 942 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 71% doanh nghiệp có lợi nhuận đi lên và tốc độ tăng lợi nhuận vượt mức tăng doanh thu. Tổng đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp VALUE500 năm 2026 đạt gần 947,6 nghìn tỷ đồng,

Về cơ cấu ngành nghề, các doanh nghiệp VALUE500 năm 2026 phân bổ mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, hạ tầng và tài chính – số hóa: Chế biến – Chế tạo chiếm 15,4%, Thực phẩm – Đồ uống chiếm 12,8%, Logistics chiếm 8,6%, Xây dựng chiếm 7,8%, Vật liệu xây dựng chiếm 7,2%, Bất động sản và Ngân hàng cùng chiếm 5,6%, trong khi Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số và Bảo hiểm cùng chiếm 5,2%.

Các chỉ số này cho thấy doanh nghiệp quy mô lớn đang giữ vai trò then chốt cả về nguồn thu tài khóa lẫn an sinh lao động trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Theo Ban Tổ chức, việc nghiên cứu, đánh giá và vinh danh các công ty này không chỉ là một sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của doanh nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp khác cùng hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững và tạo dựng giá trị cho xã hội.