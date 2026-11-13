500 đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp, kinh doanh trên nền tảng số

Chương trình thu hút 500 đoàn viên, thanh niên đến từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hà Giang và Trường THPT Lê Hồng Phong tham gia.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu về cơ hội học nghề, phát triển kỹ năng và sinh kế trong lĩnh vực làm đẹp, thương mại điện tử thông qua chương trình Beauty For A Better Life (BFBL) – Vẻ đẹp nâng tầm cuộc sống. Các chuyên gia cũng chia sẻ về xu hướng kinh doanh trực tuyến, cơ hội nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường số.

Đồng thời tại chương trình, các chuyên gia hướng dẫn thực hành kỹ năng livestream bán hàng, xây dựng và phát triển kênh trên mạng xã hội, kinh doanh trên TikTok Shop, tiếp thị liên kết (Affiliate), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung và bán hàng trực tuyến. Đoàn viên, thanh niên được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và giải đáp những khó khăn khi bắt đầu kinh doanh trên các nền tảng số.

Thông qua chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng kinh doanh trong môi trường số, giúp thanh niên chủ động nắm bắt xu hướng nghề nghiệp mới, tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời, tăng cường vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp.