500 đại biểu dự Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026 tại thành phố Quảng Ninh

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị bàn tròn Bộ trưởng số và trí tuệ nhân tạo, trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: BKHCN

Sự kiện thu hút khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia của gần 30 quốc gia,

Tuần lễ số quốc tế do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức với sự phối hợp của UBND thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công cho biết, thành phố tập trung vào 3 trọng tâm: Phát triển hạ tầng số, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao chất lượng dịch vụ công cùng an toàn thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực trọng điểm như du lịch, công nghiệp, logistics, kinh tế biển, y tế, giáo dục, nông nghiệp để thúc đẩy kinh tế xanh và tuần hoàn; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ và doanh nghiệp.

Quảng Ninh sẵn sàng lắng nghe sáng kiến, trao đổi hợp tác, đồng thời chủ động tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để triển khai các chương trình hiệu quả.

Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu trong sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: BKHCN

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho hay, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. AI đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. AI vì con người, AI cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam sẽ tập trung vào ba cam kết. Thứ nhất, tăng cường năng lực AI quốc gia (gồm: hạ tầng số, nguồn lực tính toán, dữ liệu chất lượng, các mô hình AI tiếng Việt và quan trọng nhất là nguồn nhân lực có kỹ năng).

Thứ hai, xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo có tính chiến lược và cởi mở, phát triển cách tiếp cận quản lý dựa trên rủi ro, các quy định và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cùng những chính sách hỗ trợ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp và việc ứng dụng AI có trách nhiệm.

Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế, sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: BKHCN

Trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế 2026, có các diễn đàn và hội thảo thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng AI.

Hoạt động trọng tâm của VIDW 2026 là hội nghị bàn tròn bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi AI”. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đã trao đổi về vai trò của chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi AI; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển năng lực và ứng dụng AI; đồng thời thảo luận các cơ hội hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và giới học thuật.

Lãnh đạo các bộ về công nghệ số các nước trong khu vực tham dự sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: BKHCN

Bên cạnh hội nghị bàn tròn bộ trưởng, VIDW 2026 tổ chức chuỗi diễn đàn và hội thảo chuyên đề nhằm mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi chính sách, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên.

Cũng tại hội nghị, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã thông báo Việt Nam chính thức tham gia Hiệp ước Artemis. Đây là dấu mốc có ý nghĩa, thể hiện bước tiến mới trong hội nhập quốc tế của Việt Nam về khoa học và công nghệ vũ trụ, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực giàu tiềm năng này.