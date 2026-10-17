500 cán bộ Đoàn, Đội được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên chia sẻ chuyên đề tại lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên nhấn mạnh: Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết chiến lược quan trọng và những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của ngành giáo dục cũng như công tác Đoàn, Đội trường học.

Lớp tập huấn là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; từ đó tìm ra phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên mong muốn, ngoài các chuyên đề do báo cáo viên triển khai, cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn sẽ phát huy tinh thần cầu thị, tích cực trao đổi, thảo luận cùng nhau tháo gỡ khó khăn và tìm ra những giải pháp phù hợp. Từ đó, cụ thể hóa các nội dung tập huấn thành những chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực tại từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Tại lớp tập huấn, cán bộ Đoàn, Đội khối trường học được tìm hiểu 3 chuyên đề. Trong đó, đại diện Thành đoàn sẽ triển khai Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; vai trò của cán bộ Đoàn, Đội trong công tác giáo dục, đồng hành và phát huy vai trò của học sinh, sinh viên trong giai đoạn mới.

Cán bộ Đoàn, Đội tham gia lớp tập huấn còn được truyền đạt về kỹ năng làm việc với thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong trường học. Bên cạnh đó, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng.