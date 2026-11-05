500 áo ấm dành tặng học sinh khó khăn tại Mường Nhé và Sín Thầu

Chương trình được tổ chức ngày 4/11 tại Phân hiệu Chung Chải, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Nhé và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Sín Thầu. Mỗi xã được phân bổ 250 áo ấm, mỗi áo trị giá 120.000 đồng.

Toàn bộ kinh phí do Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao áo ấm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Nhé.

Đối tượng được ưu tiên nhận áo ấm là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh chưa có đủ áo ấm sử dụng trong mùa đông, nhất là các em sinh sống, học tập tại những điểm bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn.

Chương trình được triển khai hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Những chiếc áo ấm góp phần giúp học sinh vùng cao chống chọi với giá rét mùa đông, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Một số hình ảnh tại chương trình: