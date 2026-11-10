50 xe va chạm liên hoàn trên đường cao tốc, 12 người tử vong, 50 người bị thương

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường trên tuyến đường cao tốc đông đúc, nơi nhiều ô tô và xe tải va chạm liên hoàn khiến hơn 50 người bị thương.

Những mảnh vỡ trải dài khắp 2 bên đường A1 ở phía đông đất nước, khiến nhiều phương tiện bị lật, bị nghiền nát hoặc bị văng hoàn toàn ra khỏi đường.

Thủ tướng Rumen Radev đã xác nhận vụ tai nạn vào đầu ngày 10/11, gọi đó là một "thảm kịch".

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc khiến nhiều người thiệt mạng. Nguồn: Reuters

Theo thông tin được đưa ra, một máy bay cứu hộ khẩn cấp đã được điều động để sơ tán hàng chục người bị thương trong khi các đội cứu hộ trên mặt đất đang nỗ lực giải cứu những nạn nhân vẫn còn mắc kẹt trong xe của họ.

Theo các báo cáo địa phương, các đoàn xe cứu thương liên tục đến hiện trường cứ vài phút một lần ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, trong khi các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát.

Bộ trưởng Y tế Katya Ivkova cho biết, 10 người tử vong tại chỗ và 2 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bà nói thêm, 46 người đã được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị, nhiều người trong số đó bị đa chấn thương, bao gồm cả gãy xương nghiêm trọng.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, hơn một nửa trong số hàng chục nạn nhân bị thương nặng, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Lyubomir Nikolov, Tổng thư ký Bộ Nội vụ, cho biết, sương mù có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, bắt đầu bằng vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe tải bên lề đường cao tốc hướng về Burgas.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ tai nạn liên hoàn là do sương mù dày đặc. Nguồn: AFP

Các quan chức cho biết, ưu tiên hàng đầu của họ là hoạt động cứu hộ và nói thêm: "Sau khi hoàn tất, các thủ tục và hoạt động điều tra sẽ được tiến hành".

Todor Mishinev, người đứng đầu cảnh sát giao thông địa phương, thông tin, nhiều người bị mắc kẹt trong các xe bồn chở nhiên liệu và lực lượng cứu hộ buộc phải cắt kim loại để giải thoát ra.

Cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên đến vào khoảng 7h10 phút sáng giờ địa phương.

Đường cao tốc đã bị đóng cửa cả hai chiều giữa các nút giao Zimnitsa và Kabile, cảnh sát giao thông hiện đang hướng dẫn tất cả các phương tiện đi theo tuyến đường vòng.

Cơ quan Hạ tầng Đường bộ Bulgaria cho hay, việc phong tỏa sẽ kéo dài một thời gian do có liên quan đến các phương tiện vận tải hạng nặng và công tác điều tra.