50 xe đâm nhau liên hoàn trên cao tốc, 12 người tử vong, 50 người bị thương: Clip hiện trường ám ảnh

Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trên tuyến cao tốc đông đúc. Vụ va chạm liên hoàn giữa hàng chục ô tô và xe tải khiến hơn 50 người bị thương, nhiều nạn nhân cần được hỗ trợ y tế.

Các mảnh vỡ từ phương tiện nằm ngổn ngang dọc hai bên tuyến đường A1 ở phía đông Bulgaria. Nhiều chiếc xe bị lật nghiêng, biến dạng nghiêm trọng do sức va chạm, thậm chí có phương tiện bị hất văng hoàn toàn khỏi mặt đường.

Thủ tướng Rumen Radev xác nhận vụ tai nạn vào đầu ngày 10/11 và mô tả đây là một "thảm kịch", đồng thời bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Một máy bay cứu hộ y tế đã được huy động khẩn cấp để vận chuyển hàng chục người bị thương đến các bệnh viện. Cùng lúc đó, lực lượng cứu hộ tại hiện trường phải khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, đưa những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong các phương tiện bị hư hỏng nặng ra ngoài.

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các xe cứu thương liên tục nối đuôi nhau tiến vào khu vực hiện trường, chỉ cách nhau vài phút. Nhân viên cứu hộ cũng tích cực kiểm tra những chiếc xe bị biến dạng và các khu vực có nhiều mảnh vỡ để tìm kiếm người gặp nạn.

Bộ trưởng Y tế Katya Ivkova xác nhận, vụ tai nạn khiến 10 người tử vong ngay tại chỗ. Hai nạn nhân khác cũng không qua khỏi dù đã được đưa đi cấp cứu trên đường đến bệnh viện.

Bà cho biết thêm, có tổng cộng 46 người bị thương được chuyển đến các cơ sở y tế để điều trị. Trong số này, nhiều người bị chấn thương ở nhiều vị trí trên cơ thể, bao gồm cả những trường hợp gãy xương nghiêm trọng.

Truyền thông địa phương đưa tin, hơn một nửa số người bị thương rơi vào tình trạng nặng. Một số nạn nhân đang phải đối mặt với tình trạng nguy kịch và cần được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Bộ trưởng Y tế Katya Ivkova xác nhận, vụ tai nạn khiến 10 người tử vong ngay tại chỗ. Hai nạn nhân khác cũng không qua khỏi dù đã được đưa đi cấp cứu trên đường đến bệnh viện. Nguồn: AFP.

Đề cập đến nguyên nhân vụ việc, ông Lyubomir Nikolov, Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria, cho rằng sương mù có thể đã góp phần dẫn đến tai nạn. Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc bắt đầu khi một chiếc xe buýt va chạm với xe tải đang dừng bên lề tuyến cao tốc theo hướng đến Burgas. Sau đó, hàng loạt phương tiện khác tiếp tục đâm vào nhau, tạo nên vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Các quan chức cho biết, ưu tiên hàng đầu của họ là hoạt động cứu hộ và nói thêm: "Sau khi hoàn tất, các thủ tục và hoạt động điều tra sẽ được tiến hành".

Todor Mishinev, người đứng đầu cảnh sát giao thông địa phương, thông tin, nhiều người bị mắc kẹt trong các xe bồn chở nhiên liệu và lực lượng cứu hộ buộc phải cắt kim loại để giải thoát ra.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cuộc gọi báo tin về vụ tai nạn đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 7h10 sáng theo giờ địa phương.

Sau sự cố nghiêm trọng, tuyến cao tốc đã phải tạm dừng lưu thông ở cả hai chiều, đoạn nối giữa các nút giao Zimnitsa và Kabile. Lực lượng cảnh sát giao thông được triển khai để phân luồng, đồng thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo những tuyến đường thay thế nhằm tránh khu vực xảy ra tai nạn.

Cơ quan Hạ tầng Đường bộ Bulgaria cho biết, lệnh phong tỏa có thể được duy trì trong một khoảng thời gian do hiện trường liên quan đến nhiều phương tiện vận tải hạng nặng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần thêm thời gian để xử lý hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.