Tham gia thi đấu có 50 vận động viên đến từ 18 xóm trên địa bàn xã Vinh Quý. Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp hoặc chia bảng tùy theo nội dung. Trận đấu áp dụng hình thức tính điểm trực tiếp, mỗi trận gồm tối đa 3 hiệp, đội thắng 2 hiệp sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho xóm Bản Đông; giải nhì thuộc về xóm Đông Nam; các xóm Gia Lường - Khuổi Âu và Vinh Phú đồng giải ba.

Thi đấu đánh yến.

Hoạt động thi đấu thực nghiệm là một trong những nội dung triển khai Kế hoạch số 278/KH-TDTTVN ngày 26/6/2026 của Cục Thể dục thể thao về nghiên cứu, bảo tồn và phát triển môn lày cỏ, đánh yến của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng. Qua đó, góp phần đánh giá thực tiễn, từng bước hoàn thiện phương thức tổ chức, luật thi đấu; khuyến khích người dân duy trì tập luyện, phát huy giá trị môn thể thao truyền thống. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu xây dựng môn đánh yến trở thành sản phẩm văn hóa, thể thao đặc trưng, gắn với phát triển du lịch địa phương.