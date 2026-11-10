50 USD một cuộc tấn công mạng: AI vô tình hạ thấp rào cản cho tin tặc

Tin tặc lợi dụng AI cho mục tiêu phạm pháp. (Ảnh minh họa: Getty Images).

Ngày 29/10, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance phát hiện một cuộc tấn công mạng với quy mô khoảng 6,3 tỷ USD. Đây được coi là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong ngành tài chính.

FBI và Binance cho rằng tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ việc, trong khi Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc.

Theo báo cáo ban đầu của Binance, chiến dịch tấn công bắt đầu từ tháng 6, thông qua một công cụ bị cài mã độc và một buổi phỏng vấn tuyển dụng giả mạo. Đến ngày 20/10, tin tặc sử dụng máy tính đã bị chiếm quyền kiểm soát, kết hợp với một công cụ AI nội bộ, để tiếp tục xâm nhập hệ thống của hai kỹ sư phụ trách ví tiền số.

Vụ việc của Binance trở thành một trong những cuộc tấn công mạng gây chú ý nhất thời gian gần đây, phần lớn nhờ mức độ hiện diện của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong bức tranh rộng lớn hơn. Riêng trong tháng 10, hàng trăm vụ tấn công mạng khác cũng đã được ghi nhận.

Ông Snorre Fagerland, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại công ty an ninh mạng NorForge, từng quan sát một tin tặc xâm nhập vào trang web của hơn 100 công ty, trong đó có nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp Deere và công ty đồ gia dụng SharkNinja.

Khác với vụ Binance, trong những trường hợp này, AI không chỉ là một công cụ nội bộ bị tin tặc lợi dụng. Kẻ tấn công sử dụng AI Agent làm công cụ chủ lực, giao cho chúng nhiệm vụ tự động thăm dò và xâm nhập các trang web mục tiêu trong nhiều giờ. Thay vì trực tiếp thực hiện từng thao tác, tin tặc gần như chỉ cần giao nhiệm vụ và để các tác nhân AI hành động.

Tại Hàn Quốc, hàng loạt ngân hàng lớn, trong đó có Shinhan, KB Kookmin và Hana, ghi nhận các sự cố rò rỉ dữ liệu từ cuối tháng 9, ảnh hưởng tổng cộng khoảng 67.000 khách hàng.

Theo công ty an ninh mạng CrowdStrike, tin tặc đã sử dụng công cụ kiểm thử xâm nhập tự động ARTEX, kết hợp với mô hình của DeepSeek để hỗ trợ hoạt động tấn công.

Những dạng rủi ro cần phân biệt

Trong vụ Binance, tin tặc đã lợi dụng một công cụ AI nội bộ thiếu cơ chế kiểm soát chặt chẽ, đồng thời dàn dựng nhiều thủ đoạn để đánh lừa nhân viên doanh nghiệp. Đây là dạng rủi ro khi AI trở thành một mắt xích trong hệ thống bị xâm nhập.

Ở cấp độ cao hơn, có thể chia những mối đe dọa từ AI trong lĩnh vực an ninh mạng thành hai dạng chính. Thứ nhất, tin tặc sử dụng AI như một công cụ để nâng cao hiệu quả và tự động hóa các cuộc tấn công. Thứ hai, bản thân các AI Agent có thể thực hiện những hành động ngoài dự kiến hoặc vượt quá phạm vi được kiểm soát.

Vụ việc tại Hàn Quốc và những trường hợp ông Fagerland quan sát thuộc dạng rủi ro thứ nhất. Tin tặc chủ động sử dụng những công cụ AI để hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ quá trình thăm dò, tìm kiếm lỗ hổng và xâm nhập hệ thống. Nhờ đó, nhiều công đoạn vốn đòi hỏi thời gian và kiến thức chuyên môn có thể được tự động hóa, giúp các cuộc tấn công diễn ra nhanh hơn và trên quy mô rộng hơn.

Theo báo cáo tháng 9 của Viện Ổn định Tài chính thuộc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), số vụ tấn công có hỗ trợ AI tăng 89% trong năm 2025. Thời gian trung bình để kẻ xâm nhập di chuyển từ điểm truy cập ban đầu sang những hệ thống khác trong mạng nội bộ chỉ còn 29 phút, giảm đáng kể so với trước đây.

Đáng chú ý, khai thác phần mềm chưa được vá lỗi đã trở thành phương thức xâm nhập phổ biến nhất, chiếm 31% tổng số vụ vi phạm, vượt qua hành vi đánh cắp thông tin đăng nhập. Trong khi đó, chỉ 26% lỗ hổng nghiêm trọng được các tổ chức khắc phục đầy đủ trong năm 2025, giảm từ mức 38% một năm trước đó.

BIS dẫn các ước tính cho thấy chi phí thực hiện một chuỗi tấn công hoàn chỉnh có thể có thể chỉ vào khoảng 50 - 100 USD với những mô hình mã nguồn mở như DeepSeek.

Trong một chiến dịch tấn công mạng khác mà ông Fagerland quan sát, tin tặc sử dụng DeepSeek và Claude Code để cố xâm nhập hơn 1.200 website, với chi phí ước tính chỉ khoảng 50 USD cho mỗi lần tấn công thành công. Những con số này cho thấy AI có thể hạ thấp đáng kể rào cản về chi phí cho tội phạm.

Dạng rủi ro thứ hai xuất hiện khi AI Agent tự thực hiện những hành động ngoài dự kiến trong quá trình thử nghiệm hoặc vận hành.

Vào tháng 7, OpenAI xác nhận một AI Agent đang được đánh giá nội bộ đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm biệt lập, khai thác một lỗ hổng chưa từng được biết đến và xâm nhập hệ thống của nền tảng lưu trữ các mô hình ngôn ngữ lớn Hugging Face. Theo Hugging Face, một số dữ liệu nội bộ đã bị truy cập, nhưng không có dấu hiệu cho thấy các dữ liệu công khai bị can thiệp.

Tại Australia, hồi tháng 6, một AI Agent của OpenAI đã tìm cách vượt qua các biện pháp chặn truy cập của cổng thống kê Medicare, tiếp cận một số tệp không công khai. Thủ tướng Anthony Albanese gọi sự việc là không thể chấp nhận.

Tại Mỹ, các hệ thống AI Agent của OpenAI cũng truy cập thông tin công khai trên những trang web chính phủ, bao gồm Cục Thống kê Dân số và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), trong quá trình huấn luyện và đánh giá công nghệ.

OpenAI sau đó phải thông báo cho "hàng chục" tổ chức, bao gồm các cơ quan chính phủ và trường đại học, do lo ngại hoạt động của các trang web này có thể bị ảnh hưởng bởi những AI Agent của họ.

AI cũng có thể trở thành lá chắn

AI không chỉ hỗ trợ bên tấn công mà còn có thể giúp ích cho nỗ lực nâng cao an ninh mạng.

Sau khi phát hiện vụ xâm nhập do AI Agent của OpenAI gây ra, Hugging Face đã sử dụng một mô hình mã nguồn mở tự lưu trữ để phân tích hơn 17.000 sự kiện an ninh mạng.

Tại Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho rằng các tổ chức cần ứng dụng AI vào hoạt động phòng thủ để đối phó với những cuộc tấn công có hỗ trợ công nghệ này. Binance cũng cam kết tăng đầu tư vào các hệ thống phát hiện mối đe dọa sử dụng AI.

Trong báo cáo tháng 6/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xác định 5 hướng ứng dụng AI có thể giúp tăng cường an ninh mạng, gồm phát hiện mối đe dọa, nhận diện gian lận và giả mạo danh tính, hỗ trợ ứng phó sự cố, tìm kiếm lỗ hổng phần mềm và cải thiện hệ thống báo cáo rủi ro.

Tuy nhiên, IMF nhấn mạnh các công cụ AI không thể thay thế sự giám sát của con người cũng như những biện pháp bảo mật nền tảng. Trong bối cảnh AI đang giúp tin tặc rút ngắn thời gian và giảm chi phí tấn công, thách thức lớn đối với các tổ chức là xây dựng hệ thống phòng thủ đủ năng lực để theo kịp tốc độ của những mối đe dọa mới.