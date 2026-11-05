50 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi số: Hà Nội bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 9/11

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ và Thông báo Kế hoạch triển khai Đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026 về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Chương trình được thực hiện theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND của UBND Thành phố, nhằm cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ của Hà Nội, giúp các đối tượng thụ hưởng giảm chi phí tiếp cận và sử dụng giải pháp công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn cuối năm 2026.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí bố trí cho đợt hỗ trợ đầu tiên là 50 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được phân bổ thành các gói dành riêng cho những nhóm ưu tiên như cơ sở sản xuất tại làng nghề, sản phẩm OCOP, tiểu thương, cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng và các nhóm đối tượng khác, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ chung.

Hình thức hỗ trợ được thực hiện thông qua cấp phiếu hỗ trợ điện tử trên ứng dụng iHanoi, tại mini app “HANOINEXT”. Phiếu hỗ trợ không được quy đổi thành tiền mặt. Việc triển khai hoàn toàn trực tuyến nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và hạn chế tình trạng trục lợi chính sách.

Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Nền tảng thị trường công nghệ số (DTMarket) ra mắt đầu năm 2026. Ảnh: Sở KH&CN

Mức hỗ trợ tối đa từ 50% đến 70% giá trị sản phẩm, dịch vụ, tùy theo đối tượng và mức trần được quy định. Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa theo quy mô đối tượng dao động từ 10 triệu đồng đối với hộ kinh doanh đến 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa.

Về tiến độ triển khai, Danh mục hỗ trợ phiên bản 1 dự kiến được công bố trước ngày 9/11/2026. Từ 8h ngày 9/11/2026, thành phố bắt đầu tiếp nhận đăng ký trực tuyến trên ứng dụng iHanoi.

Thời hạn tiếp nhận đăng ký chậm nhất đến ngày 4/12/2026 hoặc kết thúc sớm hơn khi nguồn kinh phí được phân bổ hết.

Các tài liệu hướng dẫn chi tiết, danh mục sản phẩm, dịch vụ được hỗ trợ và biểu mẫu kê khai đã được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và ứng dụng iHanoi.