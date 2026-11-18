Quang cảnh buổi lễ trao giải.

Tham dự buổi lễ có ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải cho biết: Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một hoạt động quan trọng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian qua; việc tổ chức giải và Cuộc thi về ảnh thể hiện sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội trong giai đoạn mới.

Theo đó, hoạt động đã góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh; các mô hình, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phát biểu tại buổi lễ.

Sau 3 mùa giải tổ chức thành công, bước sang mùa giải thứ Tư, “Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, quy mô tổ chức, cũng như số lượng giải với nhiều hạng mục, nhiều thể loại, mở ra sân chơi bổ ích cho các nhà báo, phóng viên chuyên viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Có thể khẳng định, từ các tác phẩm gửi về tham dự giải năm nay đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, chứa đựng những gam màu tích cực về sự đổi thay không ngừng trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên vươn mới.

Ông Lương Quốc Đoàn -Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Lê Quốc Minh -Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao tặng Giải A cho đại diện của 5 nhóm tác giả của các thể loại: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh - podcast và ảnh. Ảnh: BTC

Bên cạnh việc thể hiện những gam màu tích cực, nhiều tác phẩm không ngại né tránh, phản ánh các vấn đề có tính chất phản biện về những vấn đề còn bất cập trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay; có những bài phản ánh điểm nghẽn cơ chế, chính sách; điều tra các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bảo vệ rừng phòng hộ; đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)... với những góc nhìn thẳng thắn trên tinh thần “chống để xây”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao cho các tác giả đạt giải B. Ảnh: BTC

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải C. Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao kỷ niệm chương và chứng nhận Giải Khuyến khích cho các tác giả

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới được phát động từ ngày 05/12/2025, bắt đầu tổ chức nhận bài từ ngày 27/3/2026 và kết thúc nhận bài, tác phẩm dự thi vào ngày 30/9/2026.

Sau 10 tháng phát động, tổng cộng đã có gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó, với Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 có 1.586 tác phẩm dành cho 4 thể loại là báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình và 3.500 tác phẩm, sản phẩm ảnh dự thi.