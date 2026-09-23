50 quốc gia tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn, thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức thông tin về chương trình, nội dung, công tác chuẩn bị và các hoạt động chính của Lễ hội; đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao trong quá trình tổ chức sự kiện.Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Lễ hội năm nay, quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, với quy mô và nội dung được mở rộng. Đây là dịp để các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo

Phối cảnh mẫu check-in tại Hoàng thành

Theo Ban tổ chức, Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống và sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Các hoạt động trải dài từ triển lãm, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và trải nghiệm văn hóa, tạo nên không gian giao lưu đa dạng giữa các nền văn hóa.

Điểm mới tại Lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế”, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Tại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm, khám phá các giá trị di sản thông qua những hình thức tương tác hiện đại.

Phối cảnh lối vào chính

Bên cạnh đó, là các hoạt động cosplay, trình diễn vũ đạo từ game Audition, kết hợp hiệu ứng màn hình LED, tạo không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động dành cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa không chỉ gặp gỡ, giao lưu mà còn cùng tạo dựng những kết nối mới.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, kỳ vọng trở thành một điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và các giá trị văn hóa, di sản của đất nước tới bạn bè quốc tế.

Phối cảnh gian hàng các nước

Sự kiện cũng góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO - là điểm gặp gỡ của các sắc màu văn hóa thế giới, nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo đương đại được lan tỏa và các kết nối hữu nghị giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế được tăng cường.