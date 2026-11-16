50 phút nghẹt thở giành lại sự sống cho bệnh nhân ngừng tim tại Phú Quốc

5 giờ sáng ngày 4/11, khoa Cấp cứu Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp nhận bệnh nhân N.V.D. (sinh năm 1958, trú tại Phú Quốc) trong tình trạng nguy kịch: mất ý thức hoàn toàn, mạch khó bắt, huyết áp tụt sâu gần như không đo được.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân N.V.D đã thoát tình trạng nguy kịch, sớm hồi phục và ổn định sức khoẻ.

Ông D. có tiền sử tăng huyết áp và hút thuốc lá. Sau khi khởi phát cơn đau tức ngực dữ dội kèm khó thở tại nhà, ông được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phú Quốc và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Gia đình lập tức quyết định chuyển ông sang Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc. Thế nhưng, trên đường vận chuyển, bệnh nhân bất ngờ hôn mê, rơi vào ngừng tuần hoàn do rung thất, một dạng rối loạn nhịp tim cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao.

Ngay khi tiếp nhận, quy trình cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện lập tức được kích hoạt. Các bác sĩ khẩn trương thực hiện hồi sinh tim phổi nâng cao (ACLS), đặt nội khí quản, dùng thuốc nâng huyết áp và sốc điện khử rung tim. Sau 15-20 phút căng thẳng với hai lần sốc điện, tim người bệnh đã trở lại nhịp xoang, đồng tử vẫn còn phản xạ với ánh sáng, dấu hiệu quý giá cho thấy não bộ vẫn còn hoạt động.

Không để lỡ “giờ vàng”, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng can thiệp mạch. Kết quả chụp mạch vành số hóa xóa nền (DSA) cho thấy bệnh nhân tổn thương thân chung - động mạch vành trái, kèm hẹp vừa nhánh D1. Trong đó đoạn đầu thân chung - động mạch vành trái (LMCA), vốn được ví là “đường ống chính” nuôi dưỡng phần lớn cơ tim, bị hẹp tới 60-70%, kèm hẹp 50% nhánh D1.

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa Cấp cứu, Gây mê - Hồi sức và Tim mạch can thiệp, chỉ trong vòng 50 phút, ê-kíp đã đặt thành công một stent phủ thuốc vào thân chung động mạch vành trái, khôi phục dòng chảy bình thường nuôi tim (TIMI 3). Sau thủ thuật, mạch và huyết áp của bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện chuyển về khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Chia sẻ về ca cấp cứu này, bác sĩ Nguyễn Thái Thịnh, chuyên khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, người trực tiếp tham gia ê-kíp thực hiện thủ thuật, cho biết: “Ngừng tim hay rung thất là biến chứng thường gặp và vô cùng nguy hiểm trong nhồi máu cơ tim cấp. Nếu không được tái thông mạch vành kịp thời trong khung giờ vàng từ 6 đến 12 giờ, người bệnh đối mặt nguy cơ tử vong rất cao”.

Kiểm soát thân nhiệt, giữ trọn chức năng não bộ

Sau ngừng tuần hoàn kéo dài, nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy và tái tưới máu luôn là một trong những thách thức lớn nhất của công tác hồi sức.

Bệnh nhân N.V.D xuất viện sau khi hồi phục tốt, không ghi nhận di chứng thần kinh trên lâm sàng.

Chia sẻ về phác đồ điều trị sau can thiệp, bác sĩ Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, cho biết: “Ê-kíp bệnh viện đã triển khai chiến lược hồi sức chuyên sâu, duy trì ổn định các chức năng sống, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những yếu tố có thể gây tổn thương não thứ phát. Trọng tâm của phác đồ này là kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt mục tiêu ở mức 35-35,5°C trong suốt 24 giờ, kết hợp theo dõi liên tục và các biện pháp hồi sức toàn diện nhằm bảo vệ tối đa tế bào não”.

Sau quá trình làm ấm có kiểm soát, người bệnh dần tỉnh lại, được rút ống nội khí quản, giao tiếp và nhận thức bình thường. Tại thời điểm xuất viện, bệnh nhân hồi phục tốt, không ghi nhận di chứng thần kinh trên lâm sàng.

“Thành công có được là nhờ chiến lược điều trị xuyên suốt, năng lực chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống, từ Cấp cứu, Tim mạch can thiệp, Gây mê - Hồi sức tích cực, Điều dưỡng đến các bộ phận hỗ trợ trong những thời khắc sinh tử”, bác sĩ Nguyễn Quang Thắng nhấn mạnh.

Đơn vị y tế đầu tiên trên đảo làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch

Việc cứu sống bệnh nhân ngừng tim lần này không chỉ là một dấu ấn chuyên môn mà còn là minh chứng cho năng lực y tế chuyên sâu của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc chỉ sau 7 tháng chính thức đi vào hoạt động.

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Thịnh, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc là đơn vị y tế đầu tiên trên đảo làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch và đã ứng dụng kịp thời để giữ lại sự sống cho người bệnh mà không phải chuyển tuyến vào đất liền.

Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc được trang bị thiết bị y tế chuyên sâu và là đơn vị y tế đầu tiên trên đảo làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch.

Phòng can thiệp mạch của bệnh viện được Tập đoàn Sun Group đầu tư đồng bộ hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Azurion 7C20 Flexarm hiện đại, đi kèm đầy đủ trang thiết bị chuyên sâu như máy tạo nhịp tạm thời với dây điện cực trong buồng tim, siêu âm nội mạch, bóng nong mạch máu, dụng cụ hút huyết khối và stent phủ thuốc thế hệ mới. Nhờ nền tảng này, chỉ trong thời gian ngắn đi vào vận hành, bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 20 ca can thiệp mạch vành phức tạp, bên cạnh các kỹ thuật cao như bít mạch ngoại biên và hút huyết khối điều trị đột quỵ não cấp.

Trước đây, do cách trở địa lý, mỗi khi gặp tình huống cấp cứu tim mạch hay đột quỵ, người dân trên đảo gần như chỉ có lựa chọn chuyển vào đất liền bằng tàu hoặc máy bay. Quãng đường di chuyển kéo dài khiến nhiều bệnh nhân lỡ mất “giờ vàng”. Trong khi đó, với người ngừng tim, não bộ chỉ chịu được tình trạng thiếu oxy trong khoảng 4-6 phút; mỗi phút chậm trễ, cơ hội sống sót giảm 7-10%. Sự hiện diện của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc với năng lực cấp cứu và can thiệp tại chỗ đang từng bước xóa nhòa tâm lý “bệnh nặng phải rời đảo”, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh y tế ngay tại địa phương.

Là công trình đầu tiên đi vào vận hành trong chuỗi dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đang chứng minh giá trị thực tiễn ngay trước khi sự kiện quốc tế này diễn ra.

Từng bước trở thành lá chắn an ninh y tế đảo Ngọc trước thềm APEC 2027

Trong bối cảnh Phú Quốc được định hướng từng bước trở thành cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp có sức cạnh tranh quốc tế theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị, để hiện thực hóa mục tiêu đón hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm và đăng cai các sự kiện tầm cỡ toàn cầu như Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, hạ tầng nghỉ dưỡng hay giao thông hàng không thôi là chưa đủ. Y tế chất lượng cao tại chỗ chính là “mảnh ghép” quan trọng trong bộ tiêu chuẩn của một điểm đến quốc tế an toàn, văn minh.

Việc Bệnh viện làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch vành, quy trình cấp cứu liên chuyên khoa,... góp phần giúp địa phương chủ động hơn trong bài toán an toàn y tế ngay tại đảo.

Thực tế tại điểm đến du lịch biển đảo cho thấy, các hoạt động nghỉ dưỡng, thể thao biển hay hội nghị quốc tế luôn tiềm ẩn những tình huống cấp cứu như đuối nước, sốc phản vệ, chấn thương nặng hay biến cố tim mạch, đột quỵ cấp. Việc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc làm chủ các kỹ thuật hồi sức nâng cao, can thiệp mạch vành cùng quy trình cấp cứu liên chuyên khoa hoạt động 24/7 đang giúp địa phương chủ động hơn trong bài toán an toàn y tế ngay tại đảo.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của một cơ sở y tế đủ năng lực xử trí các ca bệnh phức tạp không chỉ bảo vệ sức khỏe cho người dân trên đảo mà còn củng cố niềm tin cho du khách quốc tế, các nhà đầu tư và các đoàn đại biểu cấp cao khi đến với Phú Quốc.