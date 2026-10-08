50 ngày hoàn thành chỉ tiêu hiến máu tình nguyện

Đến thời điểm này, chỉ còn 50 ngày với hơn 13,5 ngàn đơn vị máu cần tiếp nhận. Điều này đòi hỏi hội chữ thập đỏ các cấp nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu.

Đã tiếp nhận gần 37,5 ngàn đơn vị máu

Từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi tháng tại thành phố Đồng Nai có từ 14-16 đợt tiếp nhận HMTN lưu động được tổ chức. Như vậy, trung bình 2 ngày tại thành phố diễn ra một đợt tiếp nhận HMTN.

Người dân hiến máu tình nguyện tại điểm tiếp nhận hiến máu tình nguyện lưu động do Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai tổ chức tại phường Trấn Biên.

Bên cạnh đó, hơn 1 năm qua, điểm hiến máu cố định đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là nơi tiếp nhận người dân đến HMTN. Từ chỗ tiếp nhận người đến HMTN chỉ 3 ngày/tuần, hiện nay, địa điểm này thực hiện 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và 2 ngày Chủ nhật/tháng. Tính đến tháng 9-2026, sau 1 năm hoạt động, điểm hiến máu đã tiếp nhận khoảng 6 ngàn đơn vị máu.

Nhờ vậy, 10 tháng qua (từ tháng 12-2025 đến tháng 9-2026), Đồng Nai đã tiếp nhận gần 37,5 ngàn đơn vị máu hiến tình nguyện.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Trung Kiên, có được kết quả tích cực này chính là nhờ sự đồng hành, tích cực tham gia của nhân dân thành phố cùng nỗ lực của hội chữ thập đỏ các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi lần sự kiện được tổ chức luôn nhận được sự hưởng ứng của người dân, như: Ngày 25-8, 289 cá nhân là cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, giáo dân giáo xứ Biên Hòa (phường Trấn Biên) đã tham gia HMTN. Trước đó, ngày 13-8, 406 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên công tác tại xã Phú Riềng đã tham gia HMTN. Ngày 27-8, tại xã Bù Đăng, 278 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tham gia hiến máu…

Anh Nguyễn Thanh Dương (ở phường Biên Hòa, tham gia HMTN được tổ chức tại giáo xứ Biên Hòa ngày 25-8) cho hay: Hưởng ứng lời kêu gọi HMTN của Hội Chữ thập đỏ phường và thành phố, anh đã tham gia HMTN lần thứ 2 trong năm 2026. Từ đây đến cuối năm 2026, nếu sức khỏe ổn định, anh sẽ sắp xếp HMTN lần thứ 3.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Nhờ những người tham gia HMTN mà số đơn vị máu thu được qua mỗi đợt tiếp nhận HMTN đã góp phần kịp thời bổ sung nguồn máu quý giá cho các cơ sở y tế. Đồng thời nhờ hành động ý nghĩa của mỗi người HMTN đã giúp Đồng Nai đứng thứ 2 khu vực Nam Bộ và thứ 19 cả nước về số lượng tiếp nhận HMTN trong năm 2025 và thành phố đang phấn đấu duy trì kết quả này trong năm 2026.

Hiện còn gần 2 tháng để Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu số lượng đơn vị máu được giao trong năm 2026. Trong thời gian này, thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức 28 đợt tiếp nhận HMTN. Đồng thời tiếp tục duy trì điểm hiến máu cố định đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã và đang triển khai nhiều nội dung liên quan. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chủ động làm việc với các xã, phường có số dân đông; những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn để xây dựng lịch HMTN. Qua đó, các xã, phường, doanh nghiệp đã chủ động đăng ký lịch hiến máu mỗi tháng. Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với chủ doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn linh động bố trí lịch tiếp nhận máu với mục tiêu tạo thuận lợi nhất, đảm bảo an toàn nhất cho người hiến máu và tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Song song đó, với đặc điểm là địa phương có đông tín đồ tôn giáo, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức tôn giáo tổ chức các đợt tiếp nhận HMTN ngay tại các cơ sở tôn giáo để chức sắc, chức việc, tín đồ thuận tiện hơn trong việc thực hiện hoạt động hiến máu cứu người.

Đồng thời thực hiện công tác truyền thông giúp người dân nắm thời gian, địa điểm để có sự lựa chọn phù hợp. Trong đó, thành phố chú trọng xây dựng mối liên hệ với người đã hiến máu. Điều này đã và đang được thực hiện có hiệu quả khi số người hiến máu nhắc lại (duy trì hiến máu sau lần hiến máu đầu tiên) tại Đồng Nai đạt 85%, cao hơn 30% so với mức trung bình của cả nước.

Cùng với các hoạt động từ thiện - nhân đạo, HMTN luôn giữ vị trí hết sức quan trọng, thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân Đồng Nai. Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố rất mong người dân tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người thông qua tham gia các hoạt động HMTN được tổ chức trong năm 2026. Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Trung Kiên

Với người có 26 lần HMTN như ông Phạm Thành Vinh (ở phường Trấn Biên), việc tự nguyện hiến máu cứu người là việc làm nhân đạo mang nghĩa cử cao đẹp. Ông Vinh cho hay: Hiến máu không chỉ là một thuật ngữ y tế mà còn là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng gắn với khẩu hiệu: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Trong điều kiện sức khỏe cho phép, ông sẽ tiếp tục tham gia HMTN.

Theo ông Hà Trung Kiên, bên cạnh vận động người dân tích cực tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố chú trọng công tác thi đua - khen thưởng với người hiến máu nhiều lần, gia đình hiến máu tiêu biểu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tổ chức HMTN. Đây là động lực để các cá nhân, tập thể tiếp tục tham gia phong trào HMTN.