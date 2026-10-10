50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO: Hành trình ghi dấu ấn của thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế

Pháo hoa lung linh sắc màu trên bầu trời Hà Nội chào mừng Ngày Quốc khánh năm 2026. Ảnh: Trần Huấn

Dấu ấn 50 năm Việt Nam - UNESCO

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 50 năm Việt Nam đồng hành cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO (1976 - 2026). Trải qua nửa thế kỷ, Việt Nam đã chuyển mình từ một thành viên nhận được sự hỗ trợ của UNESCO trở thành đối tác chủ động, tích cực đóng góp và đề xuất các sáng kiến, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ chế then chốt của Tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao.

Với Hà Nội, dấu ấn 50 năm gắn liền với nhiều danh hiệu cao quý của UNESCO dành cho thủ đô, đã góp phần gia tăng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 1999, Hà Nội chính thức được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”, trở thành thủ đô đầu tiên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận được danh hiệu này.

Trải qua 27 năm, người dân thủ đô luôn tự hào với danh hiệu này, đánh dấu sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những đóng góp tích cực của thủ đô Hà Nội trong quá trình phát triển, xây dựng một thành phố hòa bình.

Tiếp tục hành trình đó, năm 2019, Hà Nội tiếp tục được vinh danh là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế với mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững, đánh dấu bước chuyển từ gìn giữ giá trị văn hóa sẵn có sang khai thác văn hóa và sáng tạo như một nguồn lực phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Hà Nội năm nay tiếp tục đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO, khẳng định cam kết của thủ đô đối với việc học tập suốt đời và phát triển đô thị toàn diện, bao trùm.

Khẳng định vị thế của Hà Nội qua danh hiệu này, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho biết đây là sự công nhận đối với cam kết bền bỉ của Hà Nội trong việc đặt con người, học tập và tính hòa nhập vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển, đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc tiếp tục xây dựng một xã hội học tập, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Từ danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, “Thành phố sáng tạo” năm 2019 và “Thành phố học tập toàn cầu” năm 2026, dấu ấn của thủ đô Hà Nội đang ngày càng ghi điểm trên trường quốc tế, góp phần làm giàu thêm các danh hiệu và di sản của Thủ đô.

Với những lợi thế mà Hà Nội đang có, cùng với bề dày lịch sử văn hóa và kinh nghiệm ngày càng phong phú trong tổ chức các sự kiện quốc tế, UNESCO đã đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong bảo tồn di sản văn hóa, không gian xanh, hỗ trợ giáo dục và thực hiện các chính sách phát triển, góp phần hình thành một “văn hóa vì hòa bình”.

Với ba sự ghi nhận này của quốc tế là bước ngoặt quan trọng mở ra cơ hội để Hà Nội phát triển sức mạnh mềm về văn hoá dựa trên cả di sản lịch sử lẫn những giá trị mới của đời sống đô thị.

Dấu ấn với điểm đến quốc tế tiềm năng trong năm 2026

Từ một danh hiệu mang ý nghĩa biểu tượng, Hà Nội ngày nay đang từng bước trở thành một phần trong hình ảnh đối ngoại, tạo nền tảng để thủ đô mở rộng hợp tác với các thành phố và cộng đồng quốc tế. Những danh hiệu quốc tế này cũng góp phần lan toả hình ảnh của thủ đô được quảng bá rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giao lưu hữu nghị.

Năm 2026, thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026) và bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, hàng loạt các sự kiện quốc tế đánh dấu vai trò chủ động của Việt Nam trên trường quốc tế. Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực thông qua tại Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực đã khẳng định những đóng góp của khu vực vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực của di sản thế giới.

Việc Việt Nam chủ động đăng cai và dẫn dắt thành công Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm và năng lực đóng góp thiết thực vào tiến trình định hình chính sách văn hóa - di sản trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh đó, Lễ hội Văn hoá Thế giới năm 2026 đã diễn ra vào những ngày đầu tháng 10 cũng ghi dấu ấn hình ảnh Việt Nam trên bản đồ văn hoá quốc tế, trở thành điểm hẹn của nhiều sắc màu văn hóa thế giới, quy tụ nhiều quốc gia cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm phong phú.

Lễ hội cũng thể hiện vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại văn hóa và hợp tác quốc tế, đồng thời đưa những giá trị này đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa trực tiếp.

Thông qua lễ hội, Việt Nam đang trở thành một hình mẫu trong việc quảng bá, chia sẻ những giá trị văn hóa với thế giới, đồng thời tạo không gian để các quốc gia, cộng đồng cùng giới thiệu và chia sẻ những nét văn hóa đặc sắc.

Từ những danh hiệu được quốc tế ghi nhận đến những nỗ lực bền bỉ trong thực tiễn, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đang từng bước khẳng định vị thế trong hợp tác quốc tế về văn hóa và di sản, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với mục tiêu phát triển bền vững.