Chương trình tọa đàm khoa học "50 năm UNESCO với di sản văn hóa Huế". Ảnh: S.Thùy

Trong chặng đường hợp tác giữa UNESCO và Huế, Huế là một trong những trường hợp tiêu biểu ghi dấu sự đồng hành của UNESCO và các đối tác quốc tế trong công cuộc bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa.

TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế cho biết: Năm 1981, trước tình trạng nhiều công trình kiến trúc ở Cố đô Huế bị hư hại do chiến tranh và xuống cấp theo thời gian, Tổng Giám đốc UNESCO Amadou-Mahtar M’Bow đã phát đi lời kêu gọi quốc tế chung tay bảo vệ, bảo tồn, trùng tu và phát triển thành phố Huế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình huy động nguồn lực quốc tế nhằm cứu nguy hệ thống di sản Cố đô.

Năm 1993, Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; năm 2003, Nhã nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO tuyên bố là kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Đến năm 2008, Nhã nhạc được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tiếp đó là các di sản Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh,…

Qua các giai đoạn, phạm vi hợp tác tiếp tục được mở rộng, từ tu bổ, phục hồi công trình kiến trúc đến đào tạo nhân lực, bảo vệ di sản phi vật thể, di sản tư liệu và nâng cao năng lực quản lý.

TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: S.Thùy

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, từ tình trạng cứu nguy khẩn cấp, di sản Huế đã được bảo tồn và đang hướng đến hợp tác phát triển bền vững cùng UNESCO.

Có thể kể đến các chương trình tu bổ Ngọ Môn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ Nhã nhạc, xây dựng phương pháp lập kế hoạch quản lý quần thể di tích đã góp phần bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực chuyên môn cho địa phương...

Trong quá trình hợp tác, UNESCO vừa là tổ chức hỗ trợ chuyên môn, kết nối nguồn lực, vừa thực hiện vai trò theo dõi, khuyến nghị và giám sát việc bảo vệ các cam kết quốc tế về di sản.

Theo các chuyên gia, hợp tác quốc tế không chỉ góp phần nâng cao vị thế di sản Huế mà còn thúc đẩy hình thành phương pháp bảo tồn phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào khả năng vận dụng tri thức, kinh nghiệm tiếp nhận vào hoạt động chuyên môn, phương thức quản lý và sự tham gia của cộng đồng. Quan trọng là công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di sản sau khi được UNESCO ghi danh.

Du khách tham quan khu di sản Đại Nội Huế. Ảnh: S.Thùy

Đối với di sản vật thể, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến đề xuất vận dụng cách tiếp cận cảnh quan đô thị lịch sử của UNESCO vào quy hoạch và quản lý đô thị Huế. Theo đó, cần đánh giá tác động của các dự án xây dựng, giao thông và chỉnh trang đô thị đối với di tích, vùng đệm và cảnh quan trước khi quyết định đầu tư.

Việc hỗ trợ cộng đồng gìn giữ nhà vườn, phủ đệ, làng nghề truyền thống cũng cần được quan tâm bởi đây là những thành phần góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc đô thị Huế.

Tại chương trình tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi những lĩnh vực Huế cần ưu tiên hợp tác với UNESCO và các đối tác quốc tế. Đồng thời xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý, cộng đồng trong bảo tồn di sản, tìm giải pháp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển đô thị, du lịch, kinh tế sáng tạo.

Sau 50 năm đồng hành, hợp tác giữa UNESCO và Huế đã chuyển từ cứu nguy, phục hồi di tích sang bảo tồn tổng thể và phát huy giá trị di sản. Yêu cầu hiện nay không chỉ là gìn giữ công trình, hiện vật mà còn bảo vệ cảnh quan, tri thức, thực hành văn hóa và phát huy vai trò cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền di sản.