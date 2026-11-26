Tọa đàm "50 năm UNESCO với di sản văn hóa Huế".

Năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO, công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế có ý nghĩa đặc biệt. Năm 1981, trước tình trạng nhiều công trình ở Cố đô bị hư hại do chiến tranh và xuống cấp theo thời gian, Tổng Giám đốc UNESCO Amadou-Mahtar M'Bow đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ, bảo tồn, trùng tu và phát triển thành phố Huế.

Năm 1993, UNESCO ghi danh Quần thể di tích Cố đô Huế vào danh mục Di sản thế giới. Đây là di sản văn hóa vật thể đầu tiên của Việt Nam được ghi danh vào danh mục này. Năm 2003, Nhã nhạc cung đình Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Những dấu mốc ấy ghi nhận nỗ lực huy động nguồn lực quốc tế để cứu nguy di tích và cam kết lâu dài của Việt Nam trong việc bảo vệ di sản.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của UNESCO và hợp tác quốc tế trong việc cứu nguy, bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Huế; nhận diện giá trị, xếp hạng, ghi danh di sản và trách nhiệm bảo vệ di sản sau ghi danh, nhất là trong quá trình phát triển đô thị.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế nhấn mạnh vai trò của UNESCO trong việc nâng cao vị thế của di sản văn hóa Huế, định hình phương pháp bảo tồn và kết nối nguồn lực quốc tế. Theo ông, hợp tác chỉ mang lại hiệu quả bền vững khi đội ngũ chuyên môn vận dụng kiến thức tiếp thu được vào công việc, cơ quan quản lý áp dụng kiến thức ấy vào thực tiễn và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ di sản.

Các tham luận tại tọa đàm cũng gợi mở hướng gắn bảo tồn với du lịch văn hóa, kinh tế di sản và kinh tế sáng tạo. Các đề xuất gồm khai thác dữ liệu số để xây dựng sản phẩm du lịch, kiểm kê và số hóa tri thức ẩm thực, hỗ trợ nghệ nhân, thúc đẩy hợp tác công, tư. Đây cũng là những bước chuẩn bị để thành phố Huế hướng tới tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều ý kiến đề nghị xây dựng cơ chế dành một phần nguồn thu từ các hoạt động kinh tế dựa trên di sản cho công tác bảo tồn và cải thiện sinh kế của những người trực tiếp gìn giữ, trao truyền di sản.

Những trao đổi tại tọa đàm là cơ sở để thành phố Huế xác định các lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác quốc tế, làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý và cộng đồng, đồng thời hoàn thiện căn cứ để xem xét các dự án đô thị và du lịch có tác động đến di sản.