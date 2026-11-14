50 năm ngôi trường trên vùng 'đất lửa' anh hùng

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trường trung học phổ thông Long Khánh tiền thân là Trường trung học cấp II, III Long Khánh ra đời cách đây đúng 50 năm trên vùng “đất lửa” anh hùng Long Khánh-Xuân Lộc. Đây là ngôi trường cấp 3 đầu tiên của khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai (cũ) được thành lập sau Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành trường nhóm dẫn đầu của thành phố Đồng Nai về chất lượng dạy và học. Năm 2024, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

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Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên trao Bằng khen tặng Trường trung học phổ thông Long Khánh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đảng bộ Trường trung học phổ thông Long Khánh còn được biết đến một trong những điểm sáng nhất trong thực hiện công tác phát triển đảng viên là học sinh tại thành phố Đồng Nai. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay có hơn 200 học sinh Trường trung học phổ thông Long Khánh vinh dự được kết nạp Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên đánh giá, từ những ngày đầu gian khó, thiếu thốn, Trường trung học phổ thông Long Khánh đã từng bước chuyển mình, trở thành trường trọng điểm chất lượng cao, luôn duy trì trong nhóm dẫn đầu chất lượng dạy và học của thành phố Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trong bối cảnh mới, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức mà phải hướng đến phát triển toàn diện con người. Nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng cho học sinh năng lực thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại, đào tạo nên những thế hệ không chỉ học giỏi mà còn sống có trách nhiệm, có bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp để tự hào về những thành quả đạt được, mà còn là thời điểm để xác định tầm nhìn và khát vọng phát triển trong chặng đường tiếp theo.