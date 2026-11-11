50 năm Hội người Việt Nam tại Pháp: Giữ trọn mạch nguồn yêu nước, thắp sáng khát vọng kỷ nguyên mới

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ kiều bào tại Pháp ôn lại ký ức đồng hành cùng dân tộc trong các giai đoạn kháng chiến, tái thiết và phát triển đất nước, mà còn là "truyền lửa" cho thế hệ trẻ để cống hiến cho quê hương Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Qua nửa thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Hội người Việt Nam tại Pháp (HNVNTP) không chỉ là nhịp cầu đoàn kết, giúp kiều bào hòa nhập bền vững tại nước sở tại mà còn là nơi lưu giữ và lan tỏa truyền thống yêu nước. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội (1976-2026), các thế hệ kiều bào chia sẻ ký ức xúc động và mong muốn tiếp tục cống hiến cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ngày 8/11 tại Paris, Hội người Việt Nam tại Pháp (Union Générale des Vietnamiens de France - UGVF) - đại diện nòng cốt của phong trào kiều bào yêu nước tại Pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026). Nhân dịp này, các thế hệ kiều bào chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về hành trình bền bỉ hướng về Tổ quốc.

Ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp:

Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp, một dấu mốc đặc biệt của cộng đồng kiều bào yêu nước tại Pháp, chúng tôi vô cùng vui mừng và xúc động được cùng bà con chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa này.

Ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

50 năm là một chặng đường dài, với biết bao thử thách, khó khăn, nhưng cũng đầy những thành công và dấu ấn đáng tự hào đối với cộng đồng người Việt ở Pháp.

Sự ra đời của Hội năm 1976 là sự tiếp nối tinh thần đấu tranh và dấn thân của các thế hệ đi trước, từ "Nhóm người An Nam yêu nước" tại Pháp, được thành lập năm 1919.

Các bác, các cô, các chú đều có chung một tình yêu sâu đậm dành cho quê hương Việt Nam, cùng một mong ước đất nước được tự do, độc lập và thống nhất. Từ tình yêu và mong ước ấy, mỗi người đã đóng góp theo cách riêng của mình, bằng thời gian, công sức và cả tâm huyết, để ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng quê hương.

Những câu chuyện và dấu ấn của thế hệ đi trước cũng là một phần trong câu chuyện của thế hệ chúng tôi. Tinh thần ấy là điều chúng tôi muốn gìn giữ và tiếp nối, để truyền lại cho các thế hệ sau này. Chính từ sự gắn bó, đoàn kết và cùng chung một tấm lòng ấy, Hội đã được hình thành và từng bước lớn mạnh như ngày hôm nay. Từ đó đến nay, Hội ngày càng phát triển và trở thành mái nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, nơi gắn kết nhiều thế hệ với nhau.

Thế hệ trẻ chúng tôi không được chứng kiến những ngày đầu thành lập Hội, nên không thể cảm nhận hết những khó khăn cũng như những nỗ lực to lớn của các thế hệ đi trước đã đồng hành cùng đất nước Việt Nam trong giai đoạn còn nhiều gian khó.

May mắn được thừa hưởng truyền thống yêu nước, chúng tôi mong muốn tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cộng đồng và hướng về quê hương.

Hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, mà còn là dịp để nghĩ về tương lai của Hội. 50 năm không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một chặng đường mới. Chúng tôi mong rằng Hội sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều dự án mới và thật nhiều dịp để mọi người cùng gặp gỡ, gắn bó với nhau.

Chúng tôi hy vọng thế hệ trẻ sẽ từng bước tiếp nối, mang đến những ý tưởng và sức sống mới, nhưng vẫn luôn giữ gìn những giá trị đã làm nên Hội người Việt Nam tại Pháp ngày hôm nay: tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và tình cảm gắn bó giữa mọi người và cùng hướng về quê hương trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Bổn, nguyên Chủ tịch đặc trách đối ngoại Hội người Việt Nam tại Pháp:

Hôm nay, kỷ niệm 50 năm thành lập, hoạt động và phát triển của Hội Người Việt Nam tại Pháp là một dấu mốc vượt xa những gì tôi từng hình dung khi hành trình này bắt đầu vào năm 1976.

Với cá nhân tôi, như Chủ tịch Vương Hữu Nhân vừa chia sẻ, tôi muốn gói gọn 5 thập kỷ gắn bó với Hội trong một từ: biết ơn. Biết ơn vì Hội, từ những năm trước khi có tên gọi như hiện nay, đã trao cho tôi hai điều căn bản trong cuộc đời: lòng yêu nước và tinh thần dấn thân.

Ông Nguyễn Văn Bổn, nguyên Chủ tịch đặc trách đối ngoại Hội người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về lòng yêu nước, chính tại Hội, tôi đã học cách yêu quê hương, đất nước qua lịch sử, văn hóa và sức sống bền bỉ của dân tộc trước những thử thách từ bên ngoài, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Về tinh thần dấn thân, Hội người Việt Nam tại Pháp thực sự là một trường học về sức mạnh hành động tập thể, được xây dựng trên nền tảng tình đoàn kết, sự tương trợ bền chặt và tinh thần kỷ luật tự giác. Với tôi, Hội không chỉ là một tổ chức mà đã trở thành gia đình của những người cùng chung lý tưởng. Hơn thế nữa, đó còn là cuộc sống thực sự của tôi, với gia đình, bạn bè, những người đồng chí Việt Nam, Pháp và bạn bè quốc tế.

Tôi luôn mang lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã đặt nền móng cho Hội, những người đã đồng hành ngay từ những ngày đầu.

Hôm nay, tôi không cảm thấy hoài niệm hay nuối tiếc, mà tràn đầy niềm tin và tự hào hướng về tương lai. Nền tảng mà chúng ta xây dựng đã vững chắc. Những giá trị về đoàn kết, gìn giữ ký ức và sẻ chia vẫn còn nguyên vẹn. Các bạn trẻ đã sẵn sàng để viết tiếp 50 năm tiếp theo của câu chuyện tuyệt đẹp này.

Tôi tin tưởng rằng các thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp bằng nhiệt huyết và năng lực của mình vào hành trình chuyển đổi lịch sử của Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Xin chúc Hội người Việt Nam tại Pháp tiếp tục là nơi quy tụ các thế hệ, gắn kết cộng đồng và luôn hướng về quê hương, đất nước trong chặng đường dài phía trước.

Ông Nguyễn Bỉnh Khánh, Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh Viên và Học sinh (thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp):

Tôi sinh ra tại Pháp, trưởng thành cùng với Hội và nay đã 75 tuổi. Qua thời gian, tôi nhận thức rõ hơn rằng Hội là một tổ chức, một tập thể được xây dựng trên hai mục tiêu: lòng yêu nước và đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước.

Ông Nguyễn Bỉnh Khánh, phụ trách Hội Sinh Viên và Học sinh (thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ở góc độ cá nhân, điều có ý nghĩa sâu sắc đối với tôi có lẽ là mối liên hệ với phong trào đấu tranh. Chẳng hạn, khi còn nhỏ, tôi từng có dịp tham gia những chuyến đi chơi rừng cùng Hội. Mãi sau này tôi mới hiểu rằng đó không đơn thuần là những hoạt động giải trí cuối tuần.

Theo trải nghiệm của tôi, tham gia phong trào yêu nước tại Pháp mang lại nhiều ý nghĩa: được gặp gỡ, chia sẻ những ý tưởng, hoài bão liên quan đến đất nước và gắn bó với các sự kiện diễn ra trong nước, trong đó có tinh thần đoàn kết.

Một trong những điều đẹp đẽ nhất là sự gặp gỡ, gắn bó và cùng hoạt động giữa các thế hệ trong Hội. Làm sao có thể quên được sự đùm bọc, khuyến khích và tin tưởng mà các bác công nhân, tiểu thương dành cho nhóm sinh viên và trí thức trẻ.

Hoạt động trong Hội mang lại những lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân: được đào tạo, học hỏi và có cơ hội trưởng thành trên nhiều phương diện.

Ngày nay, phong trào ấy vẫn được duy trì, với những hình thức phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại, cùng nhiều sáng tạo và hoạt động có chất lượng. Phong trào thanh niên là một thí dụ tiêu biểu. Nhìn vào cách tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của thanh niên, các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng như những hoạt động vận động nhằm khắc phục hậu quả chất độc da cam, tôi càng thấm thía ý nghĩa của phong trào yêu nước này.

Ông Phạm Doãn Hợp, tham gia Hội từ năm 1965

Khi mới sang Pháp, tôi không có nhiều thông tin về tình hình đất nước. Tham gia Hội người Việt Nam tại Pháp, tôi có điều kiện biết thêm nhiều thông tin về Việt Nam, từ đó cảm thấy gần gũi hơn với quê hương và có thêm bạn bè. Sống ở xứ người đôi khi dễ cảm thấy cô lập, vì vậy Hội trở thành nơi để mọi người gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết với nhau.

Ông Phạm Doãn Hợp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm hướng về đất nước của những người Việt Nam xa quê. Khi sống ở nước ngoài, chúng ta cần có một nơi để gắn kết với nhau, và Hội chính là nơi như vậy. Thông qua các hoạt động và việc cập nhật tin tức, chúng tôi hiểu thêm về tình hình trong nước.

Ngày trước, chúng tôi thường đọc báo, tìm hiểu thông tin qua nhiều ấn phẩm. Trong đó, báo L'Humanité có nhiều bài viết gần gũi với Việt Nam. Qua đó, chúng tôi biết thêm về những tấm gương hy sinh của các thế hệ đi trước và những sự kiện lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sang Pháp năm 1946.

Ngày trước, Hội là nơi quy tụ đông đảo người Việt Nam cùng hướng về quê hương. Mọi người đều cố gắng đóng góp, tham gia hoạt động và hỗ trợ lẫn nhau. Khi ấy, ai cũng hiểu thân phận của một dân tộc bị xâm lược nên càng ý thức rõ trách nhiệm đối với quê hương.

Ngày nay, hoàn cảnh đất nước đã khác, đời sống cũng sung túc hơn. Vì vậy, cách thức đóng góp của cộng đồng cũng thay đổi. Trước đây, chúng tôi đóng góp cho cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ; còn ngày nay, đóng góp thiết thực là chung tay xây dựng và phát triển đất nước.

Theo tôi, một trong những điều đáng quý nhất là tinh thần hướng về quê hương của người Việt ở Pháp. Những người đi trước đã tổ chức hoạt động rất tốt. Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Pháp có đóng góp rất lớn trong quá trình đó. Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ của những người bạn Pháp.

Bà Phạm Lệ Quyên, từng phụ trách Ban Thiếu nhi - Hội Người Việt Nam tại Pháp:

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại Pháp, tôi rất xúc động khi hồi tưởng lại những ngày đầu hoạt động.

Ban Thiếu nhi ngày ấy được hình thành từ sự quan tâm, chăm lo của các bác, các anh chị dành cho con em người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp, với mong muốn các cháu không quên nguồn cội của mình. Tôi may mắn có dịp tham gia hoạt động của Ban, cùng các bác, các anh chị chăm lo cho các em nhỏ, từ những cháu ở lứa tuổi mẫu giáo.

Bà Phạm Lệ Quyên, từng phụ trách Ban Thiếu nhi - Hội Người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cứ mỗi chiều thứ bảy hằng tuần, các bậc cha mẹ lại đều đặn đưa con em đến Trung tâm tham gia sinh hoạt. Nửa thế kỷ đã trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều; người còn, người mất. Những hình ảnh về các buổi sinh hoạt của Ban Thiếu nhi giờ đây phần lớn chỉ còn trong ký ức.

Gần đây, tôi bất ngờ nhận được một tấm ảnh trong đó có hình ảnh của chính mình. Từ người chụp, người lưu giữ đến người gửi và người chuyển, tấm ảnh đã trải qua cả một hành trình suốt nửa thế kỷ trước khi đến được tay tôi. Tôi thực sự nghẹn ngào khi nhớ lại những năm tháng ấy.

Nhìn lại hình ảnh các anh, các em, các bác, các anh chị và bạn bè năm xưa, tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại được thấy những kỷ niệm tưởng như chỉ còn nằm trong ký ức ấy hiện ra trước mắt. Có những khoảnh khắc, cảm giác như mọi chuyện mới diễn ra ngày hôm qua.

Đến nay, các em ngày ấy đều đã trưởng thành, nhiều người đã ngoài 50 tuổi và tiếp tục là những thế hệ nối tiếp của cộng đồng để gìn giữ bản sắc của người Việt và hướng về quê hương.

Bà Bửu Thu, tham gia Hội từ năm 1972

Sang Pháp từ năm 1970 và bắt đầu tham gia các hoạt động của Hội từ năm 1972, ban đầu chủ yếu là sinh hoạt văn nghệ, sau đó đảm nhiệm công việc thư ký Hội. Tính ra, tôi đã có khoảng 30 năm gắn bó và đóng góp cho các hoạt động của Hội.

Bà Bửu Thu, tham gia Hội từ năm 1972. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Điều đáng quý là qua những buổi sinh hoạt, mọi người có dịp gặp gỡ, làm quen và gắn bó với nhau. Mỗi đợt hoạt động lại có thêm những người bạn mới, những mối quan hệ mới. Rồi các thế hệ trưởng thành, lập gia đình, có con cái. Con em họ lại tiếp tục tham gia các hoạt động của cộng đồng. Nhìn các thế hệ trẻ hôm nay đến dự, gặp gỡ và động viên những người đi trước, chúng tôi rất vui. Đó cũng là niềm vui khi thấy những hoạt động của Hội vẫn được tiếp nối.

Ngày trước, điều kiện tổ chức sinh hoạt khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi thường phải đi mượn phòng, có khi là phòng sinh hoạt của các khu nhà ở tại Antony ở ngoại ô Paris, để tập văn nghệ. Người đi làm ban ngày, buổi tối hoặc ngày chủ nhật lại tranh thủ tập luyện, chuẩn bị địa điểm, mang nước uống và những thứ cần thiết đến phục vụ mọi người. Đến dịp Tết, mọi người mới có dịp tập trung đông đủ hơn.

Mỗi thế hệ có điều kiện và cách thức sinh hoạt khác nhau, nhưng điểm chung là ai cũng cố gắng dành thời gian, công sức để duy trì hoạt động cộng đồng để gìn giữ bản sắc và cố gắng đóng góp thật nhiều cho quê hương.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt Stéphane Lý Cường:

Thật sự tuyệt vời khi được tham dự buổi lễ hôm nay. Tôi đã vô cùng xúc động trong suốt chương trình. Cha mẹ tôi không có mặt tại đây và cũng không thể tham dự sự kiện này, nhưng cả hai đều từng hoạt động rất tích cực trong Hội Người Việt Nam tại Pháp.

Cha mẹ tôi đã gắn bó với các hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp trong hơn 50 năm qua. Đối với cha mẹ tôi, việc tham gia các hoạt động của Hội là một cách thể hiện tình yêu và sự gắn bó với Việt Nam. Vì vậy, đây thực sự là khoảnh khắc rất xúc động đối với tôi và gia đình.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt Stéphane Lý Cường. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đây cũng là dịp để tôi gặp lại các thế hệ của cộng đồng. Khi còn nhỏ, tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động cùng cha mẹ. Vì vậy, hôm nay được nhìn lại những hình ảnh cũ, gặp lại những con người từng gắn bó với gia đình mình và có mặt tại buổi lễ này là một trải nghiệm vô cùng xúc động, để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ngày nay, cũng như thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chắc chắn đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều đáng quý là tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam vẫn luôn hiện hữu, cùng với mong muốn tìm hiểu và kết nối với cội nguồn, dù cách thức thể hiện có thể khác trước.

Với thế hệ chúng tôi, mối liên hệ với Việt Nam có phần gần gũi hơn, bởi cha mẹ chúng tôi là những người trực tiếp rời quê hương sang Pháp. Nhưng tôi tin rằng, dù thuộc thế hệ nào, tất cả chúng ta đều vẫn giữ một sợi dây gắn bó rất sâu sắc với cội nguồn Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ kiều bào tại Pháp. Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, nhà dân tộc học, điều phối viên nhiều dự án văn hóa, đứng thứ 2 từ trái sang. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, thành viên Ban Chấp hành Hội:

Các thế hệ đi trước đã gây dựng một mái nhà chung, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Trách nhiệm của thế hệ chúng tôi là tiếp nối những giá trị ấy bằng cách làm phù hợp với cuộc sống hôm nay.

Muốn người trẻ gắn bó với Hội, chúng ta cần tạo cho họ cơ hội tham gia thật sự: được đề xuất ý tưởng, cùng lựa chọn hướng đi và trực tiếp triển khai hoạt động. Các chương trình cũng cần gần hơn với mối quan tâm của họ, từ văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ đến nghề nghiệp và đời sống tại Pháp. Cách truyền thông có thể linh hoạt, song ngữ và tận dụng các nền tảng số, nhưng điều giữ chân mọi người vẫn là cảm giác mình được lắng nghe, có vai trò và có thể đóng góp điều gì đó cụ thể cho cộng đồng.

Tôi là người thuộc thế hệ thứ hai và hiện tham gia Ban Chấp hành cùng các cô chú. Với tôi, sự tiếp nối không có nghĩa là thay thế thế hệ trước, mà là cùng nhau làm mới cách kết nối. Kinh nghiệm và nền tảng mà các cô chú đã gây dựng sẽ gặp gỡ năng lượng, kỹ năng và góc nhìn mới của người trẻ. Khi người trẻ được tin tưởng giao việc và có không gian để hành động, họ sẽ đến với Hội một cách tự nhiên hơn.

Tôi mong thế hệ trẻ có thể cùng đề xuất một bước chuyển: từ một Hội chủ yếu gặp nhau trong các sự kiện, trở thành một nền tảng để cộng đồng cùng xây dựng dự án và tạo ra giá trị lâu dài. Tôi hình dung có thể bắt đầu với ba hướng cụ thể.

Thứ nhất là Hội Lab 50+, một nhóm sáng kiến do người trẻ điều phối. Mỗi năm, nhóm có thể lựa chọn một vài vấn đề thiết thực của cộng đồng để phát triển thành dự án. Người trẻ phụ trách xây dựng ý tưởng và triển khai; các cô chú đồng hành bằng kinh nghiệm, sự cố vấn và những kết nối đã có. Như vậy, tinh thần 50 năm được chuyển thành những việc làm mới, do nhiều thế hệ cùng thực hiện.

Thứ hai là xây dựng bản đồ nhân lực Việt Nam tại Pháp, kết nối sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và doanh nhân theo lĩnh vực. Từ mạng lưới đó, Hội có thể tổ chức các hoạt động cố vấn nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm học tập và tìm việc, kết nối thực tập, cũng như mở ra cơ hội hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Khi một bạn trẻ có thể tìm được người hướng dẫn, cộng sự hoặc cơ hội nghề nghiệp thông qua Hội, sự kết nối sẽ trở nên rất thực chất.

Thứ ba là phát triển di sản sống trên nền tảng số. Chúng ta có thể ghi lại ký ức, câu chuyện và tư liệu của các thế hệ người Việt tại Pháp bằng video, âm thanh, hình ảnh và nội dung song ngữ. Người trẻ có thể cùng biến những tư liệu ấy thành podcast, bản đồ tương tác, triển lãm số hoặc những câu chuyện ngắn để giới thiệu lịch sử cộng đồng đến thế hệ tiếp theo. Công nghệ, kể cả trí tuệ nhân tạo, có thể hỗ trợ lưu giữ và lan tỏa di sản, nhưng điều cốt lõi vẫn là con người và những câu chuyện thật của cộng đồng.

Sau 50 năm, Hội người Việt Nam tại Pháp có thể bước sang một chặng đường mới: không chỉ kết nối các thế hệ, mà còn tạo điều kiện để họ cùng học hỏi, cùng hành động và cùng làm nên những giá trị mới cho cộng đồng, cho quê hương Việt Nam.