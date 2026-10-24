50 năm hành trình giữ lửa tinh hoay học cổ truyền dân tộc

Hỏa long cứu dấu do Lương y Phan Công Tuấn phát triển mở ra hướng phát triển du lịch y tế và là dấu ấn của y học cổ truyền Đà Nẵng.

Câu chuyện y đức từ những cuộc gặp tình cờ

Thỉnh thoảng tôi đến Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, không phải với tư cách người đi khám bệnh mà là thăm đồng nghiệp, người thân của bạn bè nằm điều trị tại đây. Một lần ghé thăm anh đồng nghiệp nghỉ hưu đang điều trị rối loạn tiền đình, anh xúc động kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về thái độ phục vụ chu đáo, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ rồi dặn: "Có dịp em nên ghé đây tìm hiểu làm một bài viết". Lúc ấy, vì chưa được phân công phụ trách mảng y tế nên tôi thấy ngại vì không muốn “lấn sân”.

Một lần khác, tôi ghé thăm thân nhân một người bạn. Dành thời gian quan sát tại hành lang và phòng bệnh, tôi bắt gặp những nụ cười nhẹ nhàng của các điều dưỡng khi nhắc nhở bệnh nhân ăn uống, uống thuốc đúng giờ. Đáp lại là ánh mắt tin tưởng cùng những lời khen tặng chân thành từ người bệnh cũng như thân nhân dành cho tập thể y bác sĩ nơi đây.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Đông Thành, trú phường Điện Bàn Tây, bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ dẫn đến tê tay, lan ra vai, không thể điều khiển xe máy, thậm chí không thể đội mũ bảo hiểm vì đau tức cổ. Sau nhiều lần đi đủ nơi điều trị không khỏi, từ giới thiệu của đồng nghiệp từng điều trị và khỏi bệnh, cô quyết định nhập viện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng. Được áp dụng các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ, chườm nóng và điện xung, chỉ sau vài ngày, cảm giác đau tức vùng cổ của cô tan biến. Cô chia sẻ trong sự xúc động: "Chỉ qua vài ngày điều trị, đầu, cổ tôi nhẹ hẳn đi. Bác sĩ, điều dưỡng ở đây rất tuyệt vời. Người bệnh không biết hỏi gì cũng được hướng dẫn tận tâm, nhỏ nhẹ, hoàn toàn không có cảm giác gắt gỏng hay phiền hà". Ấn tượng ấy khiến tôi nhớ lại câu chuyện vài năm trước khi chăm sóc người thân tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc đó, tôi rất ấn tượng với một cô điều dưỡng nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng và kỹ thuật tìm ven vô cùng chuẩn xác. Với bệnh nhân cao tuổi, đặc biệt là người bị liệt, mỗi cử chỉ thiếu nhạy bén đều có thể làm họ đau đớn và khó tính. Nhưng cô điều dưỡng ấy luôn nhẫn nại, mỉm cười. Mãi sau này tôi mới biết, cô là điều dưỡng của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng sang thực tập trong chương trình hợp tác kết hợp Đông - Tây y.

Một câu chuyện khác sâu sắc hơn liên quan đến gia đình bạn thân của tôi. Khi cha bạn tôi bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người, gia đình có mời một bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền đến châm cứu ngoài giờ. Sau khi thăm khám, bác sĩ chân thành trao đổi: "Nếu cụ chịu khó hợp tác, em cam đoan trong 6 đến 9 tháng sẽ phục hồi vận động". Tuy nhiên, do tâm lý sợ đau và sợ ngã, cụ ông không chịu phối hợp tập luyện. Sau 2 tháng kiên trì dỗ dành không thành công, vị bác sĩ trẻ chủ động xin ngừng điều trị và bộc bạch: "Nếu cụ hợp tác thì em nhận, chứ kéo dài thế này vừa tốn chi phí cho gia đình, vừa trái với lương tâm y đức của người làm nghề". Đáng trân trọng hơn, vị bác sĩ nhất quyết từ chối nhận tiền công tháng thứ hai. Gia đình năn nỉ mãi, vị bác sĩ này mới nhận nhưng xin trích lại một phần gọi là quà sữa biếu cụ. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại câu chuyện cũ, gia đình bạn tôi vẫn dành cho người thầy thuốc ấy sự trân quý, nể phục.

BS.CKI Nguyễn Thế Truyền – Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, người đã có hơn 25 năm gắn bó với đơn vị chia sẻ rằng, đây như một mái nhà chung ấm áp, nơi trí tuệ cá nhân, tập thể luôn được phát huy và trân trọng. Bệnh viện luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, cử y bác sĩ tham gia các khóa đào tạo lâm sàng chuyên sâu tại các trung tâm y tế lớn. Trưởng thành từ một sinh viên mới ra trường đến vị trí quản lý, ông cảm thấy may mắn khi được tôi luyện trong một môi trường y tế thấm đẫm y đức, dưới sự dẫn dắt của Ban Giám đốc cùng tập thể giàu nhiệt huyết, luôn cầu tiến và dấn thân vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều khách du lịch nước ngoài lựa chọn khám, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng.

Thành công từ nét riêng khác biệt

Điều làm nên sức hút riêng có của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng không chỉ nằm ở kỹ thuật chuyên môn mà còn ở những hoạt động đong đầy giá trị nhân văn. Nhiều năm qua, lãnh đạo bệnh viện duy trì chương trình "Tình người thầy thuốc Đông y" – một không gian giao lưu văn nghệ và từ thiện diễn ra định kỳ hàng tháng. Chương trình vừa chăm lo đời sống tinh thần, tạo sự gần gũi với người bệnh, vừa là cầu nối kêu gọi các nhà hảo tâm trao quà, hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Một dấu ấn nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế và sẻ chia của bệnh viện chính là chính sách miễn phí gửi xe cho bệnh nhân và người nhà. Với mỗi người bệnh, vài ngàn đồng tiền xe có thể không lớn, nhưng để duy trì đội ngũ bảo vệ túc trực thường xuyên với mức thu nhập ổn định lại là sự nỗ lực và hy sinh không nhỏ từ phía bệnh viện.

Theo Lương y Phan Công Tuấn, người đã gắn bó với bệnh viện gần 15 năm trên cương vị chuyên gia, trên hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng không ngừng phát triển các sản phẩm y học đặc sắc và khẳng định uy tín chuyên môn. Bệnh viện được Bộ Y tế chọn là 1 trong 3 bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố thực hiện chức năng vùng, đồng thời nằm trong nhóm các bệnh viện hạt nhân có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các tỉnh trong khu vực. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Bệnh viện vinh dự nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu" của UBND TP Đà Nẵng, cùng Huân chương Lao động hạng Ba dành cho cá nhân Giám đốc Bệnh viện, TTƯT. BS CKII Nguyễn Văn Ánh - ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong việc bảo tồn và phát huy tinh hoa y học dân tộc.

Đến với Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, người bệnh lấy làm hài lòng với thái độ phục vụ, chăm sóc ân cần, tận tâm.

Vĩ thanh

Thật lòng, trước khi liên hệ thu thập tư liệu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện, dự định ban đầu của tôi chỉ là viết một bài ghi nhận thành tích thông thường. Thế nhưng, khi chứng kiến sự tất bật của tập thể y bác sĩ, nhìn những mái đầu bạc cùng mái đầu xanh chụm lại chuẩn bị cho ngày truyền thống với nụ cười rạng rỡ và sự tôn kính giữa các thế hệ, tôi đã thay đổi ý định. Lãnh đạo bệnh viện vì quá bận rộn nên gửi tặng tôi cuốn kỷ yếu dày gần 400 trang cùng lời gửi gắm chân tình: "Trong này có đầy đủ tư liệu, em chịu khó đọc rồi viết nhé". Đọc xong những trang tư liệu cùng những trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra bài viết này không cần những lời ca tụng phô trương. Sự phát triển vững chắc của Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng hôm nay chính là quả ngọt được vun trồng từ tâm huyết, tài năng và trên hết là ngọn lửa y đức bền bỉ được tiếp nối qua nửa thế kỷ.

P.Thủy