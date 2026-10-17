50 năm D8 Đại học An ninh nhân dân - Tự hào một khóa học

Nhân dịp này, Báo CAND giới thiệu bài viết của Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Văn Miên, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND, một cựu sinh viên Khóa D8.

Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm Hội Khóa D8 chụp ảnh trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện ANND.

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Cách đây 50 năm, vào tháng 10/1976, có một tập thể, một tổ chức trong lực lượng CAND được hình thành, đó là Khóa D8 đào tạo sĩ quan An ninh. Hơn 500 gương mặt chủ yếu lứa tuổi mười tám, đôi mươi từ mọi miền Tổ quốc với hành trang là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tề tựu về ngôi nhà chung - Khóa D8 An ninh.

Những học viên đó được chia thành 10 B (10 trung đội) và ghép thành 5 lớp theo các chuyên khoa khác nhau. B1, B2 là chuyên khoa chống gián điệp. B3, B10 là chuyên khoa chống phản động. B4, B5 là chuyên khoa An ninh kinh tế. B6, B7, là chuyên khoa Văn hóa-Tư tưởng. B8, B9 là chuyên khoa Chấp pháp. Cùng với việc phân chia, ổn định các lớp, trung đội, tiểu đội, Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên cơ sở Khóa D8 được thành lập. Đây là hạt nhân lãnh đạo phong trào học tập, rèn luyện của mỗi học viên.

Từ những khái niệm, thuật ngữ trừu tượng hết sức mới mẻ, bỡ ngỡ ban đầu của các môn triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa XHKH, toán học cao cấp, ngoại ngữ... học viên của khóa nhanh chóng làm chủ các môn học và phương pháp học tập ở bậc đại học. Như một sự tích tụ tự nhiên qua từng tiết học, từng bài giảng của thầy cô, những tri thức về nhiều mặt và nhân cách nghề nghiệp của cán bộ an ninh ngày càng được nhân lên trong mỗi học viên.

Phong trào thi đua học tập, lao động, tăng gia giữa các học viên, giữa các A trong B, giữa các B trong khóa và giữa học viên D8 với các khóa khác luôn được duy trì và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mỗi học viên. Khóa D8 thường xuyên có các thành viên đóng góp trong những đội tuyển của nhà trường dự thi các giải của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo như điền kinh, bóng đá, văn nghệ, thi học sinh giỏi môn chính trị, pháp luật... và đều giành được giải thưởng.

Cùng với việc tiếp thu kiến thức ở nhà trường, các hoạt động ngoại khóa góp phần củng cố nhận thức và tạo sự gắn kết giữa học viên với nhau. Tháng 10/1977, tất cả học viên D8 lên đường về “ba cùng” với bà con xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình. Sau hơn một tháng thực tế ở đây, hơn 20 báo cáo chuyên đề khoa học của học viên được hoàn thành. Đó là những lý luận đúc rút từ thực tế của một địa phương tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Rồi những đợt đi lao động nạo vét sông Tô Lịch, chăm sóc sắn, cam ở Kim Bôi (Hòa Bình), gặt lúa ở Sóc Sơn (Hà Nội); hay những đêm đi hành quân dã ngoại qua những xóm làng, những cánh đồng ở huyện Thanh Trì.

Đặc biệt năm 1980, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập CAND, tất cả Khóa D8 được huy động cùng các khóa bạn tham gia tập luyện quần vũ hàng tháng trời để biểu diễn chào mừng ngày truyền thống CAND trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Những hoạt động tập thể đó không chỉ là trách nhiệm mà là để củng cố kiến thức, rèn luyện nhân cách và nhân lên lòng yêu ngành, yêu nghề của mỗi học viên. Suốt 5 năm gắn bó với giảng đường, 5 năm sống trong ngôi nhà chung Khóa D8, đã để lại cho mỗi người biết bao kỉ niệm không thể nào quên. Tất cả đã trở thành máu thịt, là sợi dây bền chặt gắn bó mỗi học viên với nhau và gắn bó với mái trường Đại học An ninh thân yêu.

Học viên Lớp B2 D8 tại dịp gặp mặt 35 năm ngày tựu trường (1976-2011).

Những con số đáng trân trọng

Tháng 10 năm 1981, sau 5 năm đèn sách, gần 500 học viên D8 rời giảng đường hăm hở bước vào đời, bước vào vị trí công tác mới, đó là bảo vệ an ninh trật tự ở mọi miền đất nước. Hầu hết anh chị em D8 nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Nhiều anh chị em sớm được giao những vị trí quan trọng, chủ chốt ở các đơn vị công an. Có thể nói học viên D8 là khóa duy nhất được phân công về hầu hết các lĩnh vực công tác của Bộ Công an, từ các đơn vị An ninh, Tình báo, Biên phòng, Cảnh sát, Hậu cần kỹ thuật, Xây dựng lực lượng, công tác giảng dạy, Văn học nghệ thuật, Báo chí, Đối ngoại...

Do yêu cầu công tác và cuộc sống, nhiều anh chị em đã tham gia vào các hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Theo thống kê, Khoa D8 có 28 học viên được phong hàm cấp Tướng; có 2 học viên, nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đó là anh Hà Ngọc Chiến, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, hiện là Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam. Có một học viên cấp Thứ trưởng là anh Nguyễn Văn Thuân, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Có 6 học viên nguyên là lãnh đạo Tổng cục của Bộ Công an và 48 học viên giữ chức danh nguyên là Cục trưởng, Phó Cục trưởng; Chánh, Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị Cục, Viện, Trường Công an; hơn 120 học viên là cán bộ cấp phòng, Trưởng, phó Công an cấp huyện, thị xã, thành phố. Khoá có 3 học viên được phong chức danh Giáo sư là các anh Phạm Quang Cử, Lê Minh Hùng, Nguyễn Quý Khoát; 6 học viên được phong chức danh Phó Giáo sư; 17 học viên có học vị Tiến sĩ; 1 học viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 4 Nhà giáo Ưu tú; 1 Thầy thuốc Nhân dân; Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Quang Vinh, Nhà văn Thùy Linh - chị Trần Nguyệt Tuệ và Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường...

Những con số đó tuy chưa phải là tất cả, nhưng cũng nói lên kết quả phấn đấu, rèn luyện của học viên Khóa D8. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích của Học viện An ninh nhân dân, "địa chỉ đỏ” trong công tác đào tạo của lực lượng CAND, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nơi vinh dự nhiều lần được Bác Hồ về thăm trường...

Các học viên nữ Khóa D8 năm 1978.

Được biết từ ngày thành lập Trường vào năm 1946 đến nay, qua 80 năm trưởng thành và phát triển, Học viện An ninh nhân dân đã đào tạo 58 khoá hệ đào tạo chính quy và 6 khoá hệ văn bằng 2 đại học chính quy. Với hàng trăm sĩ quan trẻ được trui rèn, đủ bản lĩnh tư tưởng, chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ ra trường mỗi năm đã bổ sung cho lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam Anh hùng ngày càng lớn mạnh và phát triển. Từ mái trường thân yêu này, nhiều học viên của các khoá học đã trưởng thành phát triển trở thành những cán bộ chiến lược chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Vĩ thanh

Về dự ngày tựu trường lần này, tất cả anh chị em học viên D8 đã nghỉ công tác. Hầu hết sắp bước vào tuổi 70, một số anh chị đã trên 80 tuổi. Với họ, mái đầu đã bạc, bước đi không còn nhanh nhẹn, nhưng trong ánh mắt của mỗi người vẫn rạng ngời hạnh phúc.

Thời gian nửa thế kỷ đã qua đi, nhưng tình cảm của các học viên D8 vẫn đậm sâu, không thể phai mờ. Ngày gặp mặt hôm nay nhiều anh chị do điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình không thể về dự hội khóa; và ngậm ngùi thay hơn 50 anh mãi mãi không thể trở về; các anh đã rời cõi tạm đi với các bậc tiền bối và tiên tổ. Xin mượn lời của Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường trong một ca khúc anh đã viết nói thay cho tình cảm những người có mặt hôm nay: “Trở về trường ôn lại kỉ niệm xưa/ Bạn bè gặp nhau sao giờ thêm thiếu vắng”.

Xin được nâng niu, trân trọng những tình cảm tốt đẹp các thầy cô và nhà trường đã dành cho Khóa D8. Xin được tri ân tưởng nhớ thầy Lương Ngọc Hội, Tổng Chủ nhiệm và các thầy, cô giáo từng giảng dạy Khóa D8.

Mong rằng nhiều anh chị em hôm nay lại có mặt trong những lần gặp tới: 55 năm, 60 năm và thêm những lần nữa.