50+ Món ngon mùa thu: Loạt mâm cơm vừa nhìn đã thấy thèm, món dân dã mà 'đưa cơm' vô cùng

Món ngon mùa thu: Khi mâm cơm gia đình cũng 'vào mùa'

Mùa thu thường khiến người ta dễ nghĩ đến những món ăn có hương vị vừa đủ đậm đà nhưng không quá nặng nề. Một nồi canh nóng, đĩa rau xanh, món thịt kho, cá rán hay món xào thơm lừng cũng đủ làm bữa cơm gia đình trở nên hấp dẫn hơn.

Một thực đơn mùa thu có thể bắt đầu từ chính những món quen thuộc trong căn bếp gia đình. Điểm quan trọng là cách kết hợp. Mâm cơm gia đình có món mặn đậm vị đi cùng món rau thanh nhẹ, thêm bát canh nóng hoặc món luộc chấm mắm là đã có thể tạo thành một bữa ăn tròn vị. Vì thế, nếu đang băn khoăn mùa thu ăn gì ngon, bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây và linh hoạt thay đổi theo khẩu vị, nguyên liệu sẵn có.

Gợi ý những món ngon mùa thu và mâm cơm gia đình hấp dẫn, dễ làm, dễ đưa cơm.

Món ngon mùa thu nên có gì để mâm cơm vừa ngon vừa dễ ăn?

Không có một công thức cố định cho tất cả món ngon mùa thu. Tuy nhiên, khi xây dựng thực đơn cho gia đình, có thể ưu tiên cách phối hợp nhiều nhóm món khác nhau thay vì chỉ tập trung vào món nhiều đạm.

Món mặn đậm đà cho bữa cơm mùa thu

Những món kho, rim, rang hoặc áp chảo thường tạo cảm giác "hao cơm" khi dùng trong những ngày thời tiết dịu mát. Có thể luân phiên thịt, cá, trứng hoặc các nguyên liệu quen thuộc để bữa cơm không bị lặp lại.

Món rau giúp mâm cơm cân bằng

Rau luộc, rau xào hoặc các món rau chế biến đơn giản có thể giúp bữa ăn bớt ngấy. Đặc biệt, những mâm cơm gia đình có nhiều màu sắc từ rau xanh, củ quả và món mặn thường vừa bắt mắt vừa dễ tạo cảm giác ngon miệng.

Một bát canh nóng là "mảnh ghép" không thể thiếu

Canh rau, canh bí, canh củ quả hoặc các món canh nấu với thịt, cá… đều có thể thay đổi theo nguyên liệu trong ngày. Không cần cầu kỳ, một bát canh nóng đặt giữa mâm cũng đủ khiến bữa cơm ngày thu trở nên trọn vẹn hơn.

Gợi ý những món ngon mùa thu dễ làm, dễ đưa cơm

Những mâm cơm món ngon mùa thu được yêu thích

Chị Vũ Thu Hương (34 tuổi, Hà Nội) cho biết, khi tiết trời vào thu, gia đình chị thường thích những bữa cơm nóng với các món quen thuộc, đậm đà nhưng không quá cầu kỳ. Chị ưu tiên thay đổi món ăn theo ngày, kết hợp món mặn với rau xanh và canh để mâm cơm vừa ngon miệng, vừa tạo cảm giác đủ đầy.

Theo chị Hương, điều khiến những bữa cơm mùa thu trở nên hấp dẫn không nằm ở việc phải chuẩn bị thật nhiều món, mà ở cách lựa chọn và kết hợp nguyên liệu sao cho cả nhà đều thích. Từ những thực phẩm quen thuộc, chị có thể biến tấu thành nhiều mâm cơm khác nhau, vừa tiết kiệm thời gian vừa giúp bữa ăn gia đình thêm phong phú.

Những mâm cơm dưới đây là các gợi ý chị Hương thường chuẩn bị cho gia đình trong những ngày thu:

Mâm cơm mùa thu với những món ngon quen thuộc

Món ăn ngon 1

Một mâm cơm gia đình không nhất thiết phải có những món cầu kỳ. Chỉ cần kết hợp hợp lý giữa món mặn, món rau và món canh, bữa cơm đã đủ hấp dẫn. Với những gia đình thường xuyên tự nấu ăn, cách xây dựng thực đơn theo nhóm món cũng giúp việc đi chợ và chuẩn bị nguyên liệu thuận tiện hơn.

- Chả mực

- Ốc om chuối đậu

- Rau củ luộc thập câm

- Dưa cải muối

- Bánh cốm, bánh xu xê

- Gia vị chấm

- Cơm trắng

Mâm cơm mùa thu với các món ăn gia đình quen thuộc, cách phối hợp món mặn, món rau và món canh hài hòa.

Mâm cơm mùa thu nhiều món, nhìn là muốn ăn ngay

Món ăn ngon 2

Nếu thích những mâm cơm nhiều món, bạn có thể phối hợp một món chính đậm vị cùng rau xanh, món xào và canh. Cách sắp xếp này không chỉ tạo cảm giác phong phú mà còn giúp mỗi thành viên trong gia đình có thêm lựa chọn.

- Khâu nhục

- Canh chân giò nấu măng

- Rau cải ngồng luộc

- Su su xào cà rốt

- Dưa cải muối chua trộn

- Trứng rim xì dầu

- Cơm trắng

Mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn hấp dẫn, đầy đặn nhưng vẫn có sự cân bằng giữa món mặn, rau và canh.

Mâm cơm mùa thu dân dã, không cần cầu kỳ

Món ăn ngon 3

Có những bữa cơm nhìn qua rất giản dị nhưng lại dễ khiến người ta nhớ lâu. Đây cũng là cách xây dựng mâm cơm mùa thu phù hợp với những người không muốn dành quá nhiều thời gian chuẩn bị.

- Gà rang lá chanh

- Đậu phụ rán

- Gà nấu rau củ

- Đậu cô ve xào cà rốt

- Nộm tai heo chua ngọt

- Nước mắm tỏi ớt

- Cơm trắng

Mâm cơm gia đình dân dã với những món ăn quen thuộc, thích hợp cho ngày thu.

Mâm cơm mùa thu với món ăn "hao cơm"

Món ăn ngon 4

Trong những ngày thời tiết mát mẻ, các món đậm vị thường dễ trở thành tâm điểm của mâm cơm. Khi kết hợp cùng rau luộc hoặc món canh thanh nhẹ, vị đậm của món chính được cân bằng và bữa ăn trở nên dễ thưởng thức hơn.

- Chả mực

- Canh ngao chua

- Cá hồi sốt cam

- Rau củ luộc thập cẩm

- Cà pháo muối dầm tỏi ớt

- Nước chấm

- Cơm trộn

Món mặn đậm đà kết hợp cùng rau xanh và món canh tạo thành mâm cơm mùa thu hấp dẫn.

Mâm cơm mùa thu đầy màu sắc

Món ăn ngon 5

Một cách đơn giản để mâm cơm trông hấp dẫn hơn là kết hợp các món có màu sắc tự nhiên khác nhau. Rau xanh, cà chua, trứng hay các món thịt cá đều có thể tạo điểm nhấn cho mâm cơm.

- Canh dưa bò

- Lạc rang muối

- Nem rán

- Nước mắm chấm

- Củ cải xào trứng

- Cơm trắng

- Thạch trái cây

Mâm cơm mùa thu nhiều màu sắc với các món ăn gia đình được trình bày bắt mắt.

Mâm cơm mùa thu không cần cầu kỳ vẫn ngon

Điều làm nên một bữa cơm ngon đôi khi không nằm ở số lượng món. Một mâm cơm chỉ cần có sự phối hợp hợp lý: món mặn đủ vị, món rau thanh nhẹ, thêm canh hoặc món luộc và cơm nóng. Với những người bận rộn, đây cũng là cách tiết kiệm thời gian mà vẫn duy trì được những bữa cơm gia đình.

Món ăn ngon 6

Nhìn từ một mâm cơm thực tế, có thể thấy những món ăn quen thuộc hoàn toàn có thể tạo nên một bữa ăn hấp dẫn nếu được phối hợp và trình bày hợp lý.

- Tôm rim chua ngọt

- Đậu phụ rán vàng

- Chả lá lốt

- Cau rau

- Cà pháo muối trắng

- Bánh đúc

- Cơm trắng

Mâm cơm gia đình mùa thu với những món ăn quen thuộc, dễ thực hiện và phù hợp khẩu vị nhiều thành viên.

Món ăn ngon 7

Một mâm cơm đẹp không chỉ giúp người đọc có thêm cảm hứng nấu ăn mà còn có thể trở thành gợi ý trực tiếp cho thực đơn trong tuần.

- Mực trứng rim

- Tôm rim chua ngọt

- Canh hoa thiên lý nấu tôm

- Cà pháo muối

- Rau củ ăn kèm

- Nước chấm

- Cơm rang

Mâm cơm mùa thu do độc giả chia sẻ, gồm những món ăn quen thuộc nhưng được kết hợp hài hòa.

Món ăn ngon 8

Không cần những nguyên liệu quá cầu kỳ, các món ăn gia đình vẫn có thể tạo nên một mâm cơm bắt mắt.

- Nem rán

- Ốc nấu chuối đậu

- Đậu cô ve luộc

- Lạc rang muối

- Bánh dẻo

- Dưa chuột rim nước mắm ớt

Một mâm cơm gia đình mùa thu đầy đặn, nhiều màu sắc và dễ áp dụng cho bữa ăn hằng ngày.

Món ăn ngon 9

Nếu đang bí ý tưởng món ngon mỗi ngày, những mâm cơm thực tế như thế này có thể trở thành nguồn cảm hứng để thay đổi thực đơn.

- Ba chỉ quay giòn bì

- Dưa cải muối chua

- Canh riêu cua

- Cải thìa

- Hành muối

- Nước chấm

- Cơm trắng

Gợi ý mâm cơm mùa thu với các món ăn quen thuộc, phù hợp cho bữa cơm gia đình.

Món ngon mùa thu: Đừng quên thay đổi món ăn theo sở thích của gia đình

Một thực đơn tốt không nhất thiết phải giống hoàn toàn những mâm cơm trên mạng. Mỗi gia đình có khẩu vị khác nhau. Người thích cá, người thích thịt; có người thích món kho đậm đà, người lại chuộng rau và món canh thanh nhẹ. Vì vậy, những món ngon mùa thu được gợi ý trong bài có thể xem như nguồn tham khảo để biến tấu.

Điều quan trọng là lựa chọn nguyên liệu phù hợp, chế biến vừa khẩu vị và tạo được sự đa dạng cho bữa ăn.

Món ăn ngon 10

- Chả lá lốt

- Nem chua

- Mực hấp

- Mẹt rau củ ăn kèm

Mâm cơm gia đình mùa thu với cách kết hợp món ăn đa dạng, gợi ý thực đơn cho bữa cơm hằng ngày.

Món ăn ngon 11

Ở một mâm cơm khác, chị Hương lựa chọn cách kết hợp các món có màu sắc và hương vị khác nhau, tạo cảm giác vừa ngon mắt vừa phong phú khi thưởng thức.

- Mực trứng rim mắm ớt đậm đà

- Thịt chân giò luộc cuộn tròn chấm mắm

- Cà muối xổi chua cay

- Rau củ luộc ngũ sắc

- Canh rau ngót thị băm

- Bánh trung thu

- Cơm trắng

âm cơm mùa thu của chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) với nhiều món ăn quen thuộc, được kết hợp hài hòa, bắt mắt.

Món ăn ngon 12

Đây cũng là gợi ý để các gia đình có thể linh hoạt thay đổi thực đơn, tận dụng những nguyên liệu sẵn có và tạo thêm cảm hứng cho việc vào bếp mỗi ngày.

- Thịt kho củ cải

- Cá khô rim mặn ngọt

- Đậu phụ rán vàng

- Dưa cải muối chua

- Rau củ luộc

- Nước rau luộc dầm cà chua

- Gia vị chấm

- Cơm trắng

Một mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương chuẩn bị, gợi ý thực đơn đa dạng cho những ngày thu.

Món ngon mùa thu không nhất thiết phải là những món ăn cầu kỳ hay chỉ xuất hiện trong các hàng quán. Đôi khi, một bát canh nóng, đĩa rau xanh, món cá kho, thịt rang hay đậu phụ quen thuộc cũng đủ làm nên một bữa cơm gia đình ngon miệng.

Nếu đang bí ý tưởng mùa thu ăn gì, hãy bắt đầu từ những nguyên liệu có sẵn, chia thực đơn thành món mặn – món rau – món canh và thay đổi cách chế biến qua từng ngày. Còn nếu muốn tìm cảm hứng nhanh hơn, những mâm cơm mùa thu được chia sẻ trong bài có thể là gợi ý để bạn lưu lại, biến tấu và áp dụng ngay cho căn bếp của mình.