50 học viên xã Bế Văn Đàn tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử

Các đại biểu dự tập huấn.

Các học viên được báo cáo viên hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong phát hiện, thu thập và xử lý thông tin; phương pháp phát hiện đề tài, lựa chọn và khai thác thông tin phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương. Đồng thời, trang bị kỹ năng viết, biên tập tin, bài bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, phù hợp với trang thông tin điện tử của xã.

Hướng dẫn kỹ năng xây dựng tin, bài cho hệ thống truyền thanh cơ sở, lựa chọn và biên tập thông tin theo hướng dễ nghe, dễ hiểu, thiết thực với người dân; kỹ năng chụp, lựa chọn và chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại thông minh, cách lựa chọn góc chụp, bố cục đến chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Thực hành viết, biên tập tin, chụp và chỉnh sửa ảnh từ các hoạt động, sự kiện thực tế tại địa phương. Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình hướng dẫn học viên chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại thông minh.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; góp phần đổi mới nội dung, phương thức truyền tải thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông số, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.