50 học viên tham gia tập huấn phát triển du lịch cộng đồng Trà Nhiêu

Chương trình được tổ chức thành hai đợt tại Nhà Văn hóa thôn Trà Đông, xã Nam Phước. Đợt 1 diễn ra từ ngày 15–16.10.2026 và đợt 2 từ ngày 23–24.10.2026.

Tham gia lớp tập huấn có thành viên Tổ Quản lý Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, các hộ dân đang kinh doanh hoặc có nhu cầu tham gia hoạt động du lịch, cùng đại diện Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ và các thành phần liên quan tại địa phương.

Quang cảnh lớp tập huấn

Nội dung tập huấn tập trung vào những kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng, vai trò của người dân trong phát triển du lịch; kỹ năng đón tiếp, giao tiếp, phục vụ du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các chuyên đề kết hợp giữa lý thuyết, trao đổi kinh nghiệm và thực hành, giúp học viên vận dụng kiến thức vào hoạt động du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 1080/KH-SVHTTDL ngày 11.8.2026 của Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố năm 2026.

Các học viên trao đổi tại lớp tập huấn

Thông qua tập huấn, ngành du lịch và chính quyền địa phương hướng đến nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và phục vụ du khách cho cộng đồng; khuyến khích người dân chủ động tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống bản địa.

Đây cũng là dịp để các hộ dân cùng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch. Qua đó, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xây dựng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, thân thiện; đồng thời quảng bá, lan tỏa hình ảnh Trà Nhiêu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Nghề dệt chiếu cói tại làng Trà Nhiêu, xã Nam Phước

Trà Nhiêu là làng du lịch sinh thái cộng đồng nằm trong không gian sông nước hạ lưu Thu Bồn, có cảnh quan làng quê và những sinh hoạt nghề truyền thống đặc trưng của vùng đất Quảng Nam (cũ). Nơi đây phát triển các hoạt động du lịch trải nghiệm như đi thuyền thúng, tham quan rừng dừa nước, cùng ngư dân thả lưới đánh cá, tìm hiểu nghề dệt chiếu cói và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Hiện tại, chính quyền xã Nam Phước đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như bản đồ số VR360 cùng việc hoàn thiện các tổ hợp tác du lịch nhằm vực dậy điểm đến xanh đầy bản sắc này.

Với lợi thế cảnh quan sông nước, các nghề truyền thống và đời sống văn hóa cộng đồng, Trà Nhiêu có điều kiện phát triển những sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn giá trị bản địa. Việc nâng cao kỹ năng làm du lịch cho người dân được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng phục vụ, tạo sức hút cho điểm đến và mở rộng cơ hội sinh kế từ du lịch cộng đồng.