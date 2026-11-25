Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tham gia hội nghị có 50 học viên là tổ trưởng các tổ dân phố, bản; thành viên Tổ khuyến nông cộng đồng; cộng tác viên khuyến nông; đại diện các hộ chăn nuôi quy mô lớn và lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở trên địa bàn phường Tân Phong. Tại hội nghị, các học viên đã được phổ biến và tiếp thu các chuyên đề trọng tâm gồm: một số văn bản, quy định pháp luật liên quan đến chuyên ngành thú y; kiến thức thú y cơ bản; kỹ thuật sử dụng vắc-xin và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, nhất là bệnh cúm gia cầm type A/H5N1; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trên đàn vật nuôi.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y truyền đạt các nội dung phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cho học viên.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và năng lực thực tiễn cho lực lượng thú y tại cơ sở. Từ đó, giúp các học viên chủ động nhận biết, phát hiện sớm các dấu hiệu dịch bệnh, thực hiện tốt công tác giám sát, khai báo và triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, bảo vệ đàn vật nuôi góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn phường Tân Phong.