50 học viên tham gia lớp truyền dạy 'Dân ca, dân vũ và sử dụng nhạc cụ dân tộc Thái'

Tham gia lớp học có 50 học viên dân tộc Thái đang sinh sống tại địa phương, chủ yếu là thanh thiếu niên và những người có năng khiếu, nhiệt tình, tâm huyết với văn hóa truyền thống.

Quang cảnh buổi khai mạc.

Các nghệ nhân và học viên dự buổi khai mạc lớp truyền dạy dân ca, dân vũ và sử dụng đạo cụ dân tộc Thái.

Ban Tổ chức huy động đội ngũ giảng dạy giàu kinh nghiệm gồm 2 nghệ nhân địa phương, người am hiểu sâu sắc, nắm giữ và có uy tín trong việc thực hành dân ca, dân vũ, sử dụng nhạc cụ kết hợp cùng 2 biên đạo múa. Tại lớp học, các học viên được truyền dạy dân ca, dân vũ đồng bào dân tộc Thái và sử dụng nhạc cụ dân tộc: đàn tính, nhị và kỹ một số kỹ năng trong nghệ thuật biểu diễn, diễn xướng...

Đồng chí Nguyễn Trọng Lịch - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mường Tè phát biểu tại buổi khai mạc.

Phương pháp truyền dạy kết hợp linh hoạt giữa giới thiệu, giải thích, thị phạm, hướng dẫn động tác kỹ thuật, luyện tập và sửa trực tiếp cho từng học viên theo nhóm và cá nhân. Đây là hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, đáp ứng yêu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lịch - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã trao đạo cụ cho các nghệ nhân và học viên.

Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra trong 7 ngày, kết thúc đợt truyền dạy, Ban Tổ chức sẽ tiến hành đánh giá kết quả học tập dựa trên mức độ tham gia, khả năng ghi nhớ và thực hành của học viên, qua đó từng bước hình thành lực lượng nòng cốt lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Thái ngay tại cơ sở.