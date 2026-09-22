50 hoạ sĩ quốc tế cùng tham gia 'Em vẽ ước mơ'

Tham dự có đồng chí Phạm Tuấn Tài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn.

Hoạ sĩ quốc tế cùng các em nhỏ tham gia chương trình “Em vẽ ước mơ”.

Tại chương trình, 50 hoạ sĩ quốc tế cùng thực hiện tác phẩm tranh dài 10 m; các em nhỏ cũng thể hiện những ước mơ của mình bằng màu sắc và trí tưởng tượng.

Giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở kích thước hay hình thức thể hiện, mà còn ở giá trị câu chuyện đến từ những nét cọ mang phong cách, góc nhìn và nền văn hoá khác nhau cùng hiện diện.

Đó cũng là tinh thần mà Cà Mau Art Tour 2026 hướng tới: Đưa nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kết nối những con người đến từ nhiều quốc gia, cùng gặp gỡ, sáng tạo và chia sẻ những trải nghiệm tại Cà Mau.

Các hoạ sĩ quốc tế cùng sáng tạo trên tác phẩm tranh dài 10 m.

Ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Một hình ảnh rất đẹp trong chương trình sáng nay là bên cạnh những nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng tạo nên tác phẩm lớn, còn có sự hiện diện của 50 "hoạ sĩ nhí" đang bắt đầu làm quen với những nét cọ đầu tiên. Đó không chỉ là sự gặp gỡ giữa những người yêu nghệ thuật, mà còn là sự tiếp nối giữa các thế hệ, khi tình yêu sáng tạo, niềm cảm hứng và những giá trị đẹp của nghệ thuật được trao truyền từ những người đi trước đến những mầm non của tương lai”.

Các em nhỏ thể hiện ước mơ bằng màu sắc và trí tưởng tượng.

Không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, chương trình còn là hoạt động sẻ chia với các em nhỏ. 50 phần quà được trao tặng, nhằm động viên các em thêm niềm tin nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai.

50 phần quà được trao tặng, tổng trị giá 75 triệu đồng, nhằm động viên các em nhỏ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Sau chương trình, mỗi nghệ sĩ sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp về Cà Mau. Qua các tác phẩm, câu chuyện và những kết nối được hình thành, hình ảnh Cà Mau sẽ tiếp tục được giới thiệu đến bạn bè, cộng đồng nghệ thuật và công chúng ở nhiều nơi./.