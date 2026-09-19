50 giờ sinh tử của phi công F-15E Mỹ bị bắn rơi tại Iran

Trong cuộc phỏng vấn được CBS News công bố, phi công Mỹ mang hô hiệu Bravo kể rằng nhiệm vụ của tổ bay F-15E Strike Eagle ban đầu diễn ra như thường lệ.

Mọi chuyện thay đổi khi máy bay trúng tên lửa phòng không Iran vào sáng sớm 3/4, gần thành phố Yasuj thuộc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad.

Chiếc F-15E mang hô hiệu Dude 44 nhanh chóng mất khả năng bay. Bravo cho biết cú đánh trúng máy bay giống như bị một đoàn tàu đâm trực diện. 2 thành viên tổ bay cố kiểm soát tiêm kích nhưng nhận ra không thể cứu vãn tình hình và quyết định phóng ghế thoát hiểm.

Phi công buồng trước, mang hô hiệu Alpha, bung dù thành công. Trong khi đó, dù của Bravo bị hư hại và không mở.

Ông rơi xuống đất với tốc độ ước tính hơn 100 km/h, bị thương ở lưng, một tay và vai. Sau cú tiếp đất, Bravo lập tức tìm cách rời khỏi khu vực vì biết lực lượng Iran đang truy tìm tổ bay.

Theo lời kể, phi công Mỹ ẩn náu và di chuyển trong hơn 2 ngày tại địa hình núi cao, nơi có các thung lũng khô cằn và vách đá hiểm trở.

Dù bị thương, ông vẫn leo lên một sống núi cao hơn 2.000 m để tránh bị phát hiện. Có thời điểm lực lượng Iran được cho là chỉ cách vị trí ẩn nấp vài trăm mét.

6 giờ sau vụ rơi máy bay, lực lượng Mỹ giải cứu được Alpha trong một chiến dịch ban ngày có đấu súng.

Tuy nhiên, Bravo ở cách đó khoảng 8 km và không thể được đưa ra ngoài.

Khi màn đêm buông xuống, ông gửi thông điệp về nhà nhưng vẫn phải chờ thêm 1 ngày trong tình trạng gần như không có thức ăn và nước uống.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sau đó hỗ trợ đánh lạc hướng lực lượng Iran và xác định vị trí Bravo bằng các công nghệ bí mật.

Quân đội Mỹ điều 2 máy bay vận tải MC-130J cùng trực thăng Little Bird trở lại Iran.

Hơn 90 quân nhân tham gia chiến dịch, đánh dấu lần đầu lực lượng Mỹ đặt chân xuống Iran trong 46 năm.

Nhóm giải cứu cuối cùng tìm thấy Bravo trên sống núi. Tuy nhiên, các máy bay MC-130J bị sa lầy tại đường băng dã chiến, buộc quân đội Mỹ phải phá hủy 2 chiếc cùng 4 trực thăng Little Bird để ngăn chúng rơi vào tay Iran.

Khoảng 50 giờ sau khi F-15E bị bắn hạ, phi công Bravo đã trở về an toàn.