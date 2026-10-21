50 gian hàng OCOP thanh niên kết nối giao thương, mở rộng thị trường

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu

Tối 21.10, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), Hội chợ triển lãm gian hàng sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026 khai mạc, quy tụ 50 gian hàng OCOP tiêu biểu của thanh niên cùng đại diện các sàn thương mại điện tử, nhà phân phối và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh rằng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, dược liệu và các sản phẩm gắn với văn hóa truyền thống. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Nguyễn Kim Quy, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) góp phần nâng cao giá trị nông sản, khai thác lợi thế bản địa, đồng thời mở ra cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người trẻ phát triển ý tưởng kinh doanh, kết nối nguồn lực và quảng bá sản phẩm.

Hội chợ thu hút 50 gian hàng OCOP tiêu biểu của thanh niên tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm

Hội chợ là dịp để các chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm, quảng bá thế mạnh địa phương, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác. Đáng chú ý, sự tham gia của các sàn thương mại điện tử, nhà phân phối và doanh nghiệp tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kết nối giao thương, mở rộng kênh tiêu thụ và từng bước phát triển thị trường.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ các sản phẩm OCOP, ông Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện tiêu chuẩn, xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử và mở rộng thị trường.

Các địa phương cần tạo điều kiện để người trẻ phát triển mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế bản địa, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Các sản phẩm nông sản đặc trưng địa phương thu hút sự quan tâm của khách tham quan

“Khởi nghiệp từ sản vật quê hương không chỉ tạo thu nhập cho bản thân và gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, mở rộng cơ hội phát triển cho cộng đồng. Vì vậy, thanh niên cần chủ động học hỏi, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm”, ông Quy chia sẻ.

Thông qua hội chợ, các đơn vị mong muốn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ, tăng cường liên kết giữa cơ sở sản xuất với doanh nghiệp, nhà phân phối, qua đó tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hội chợ diễn ra từ ngày 20 đến 22.10.2026.