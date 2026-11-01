50 đội tham gia Cuộc thi DigiFest Đồng Nai 2026 - Robotics Cup

Phần dự thi của đại diện đội thi khối tiểu học. Ảnh: Nga Sơn

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung cho biết: Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu của đất nước. Để có đột phá cần có những người biết làm công nghệ. Và người biết làm công nghệ không tự nhiên xuất hiện mà phải được ươm mầm từ sớm. Vì vậy, Thành đoàn đã đưa Cuộc thi DigiFest Đồng Nai 2026 - Robotics Cup vào chuỗi hoạt động tại Không gian thanh niên thuộc Chương trình DIGIFEST Đồng Nai năm 2026, góp phần ươm mầm công nghệ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phần dự thi của đại diện đội thi khối THCS. Ảnh: Nga Sơn

Ngoài Cuộc thi DigiFest Đồng Nai 2026 - Robotics Cup, thời gian tới, tổ chức Đoàn, Đội thành phố sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc thi robotics, các sân chơi khoa học, công nghệ thường niên; phối hợp phát triển các câu lạc bộ STEM trong trường học; lựa chọn những nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng…

Cuộc thi DigiFest Đồng Nai 2026 - Robotics Cup đã thu hút 50 đội đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT tham gia, trong đó có: 18 đội khối tiểu học, 19 đội khối THCS và 13 đội khối THPT.

Phần dự thi của đại diện đội thi khối THPT. Ảnh: Nga Sơn

Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội thi khối tiểu học đã lập trình và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng quá trình trồng và chăm sóc cây (gồm: dọn rác, gieo hạt giống, lấp đất, dẫn nước). Các đội thi khối THCS lập trình và vận hành robot tự động để giải cứu động vật trong sự cố cháy rừng và đưa các loài động vật về đúng môi trường sống. Các đội thi khối THPT lập trình và vận hành robot tự động thực hiện nhiệm vụ giải cứu động vật trong vùng lũ. Ngoài những nhiệm vụ này, các đội thi các khối còn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do Ban tổ chức đặt ra.

Dự kiến, mỗi bảng thi Ban tổ chức sẽ lựa chọn trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và giải tiềm năng cho các đội thi có thành tích xuất sắc.