50 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Tuyên Quang - Hà Nội

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã với hơn 200 sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản tiêu biểu của hai địa phương.

Các sản phẩm được giới thiệu tại hội nghị khá đa dạng, trong đó có những sản phẩm đặc trưng gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa và đời sống của người dân Tuyên Quang như chè Shan tuyết với 3 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao; thịt lợn “thảo dược” Sáng Nhung; thịt bò H'Mông vùng cao nguyên đá; thịt trâu Chiêm Hóa, trà đậu đen xanh lòng... Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã còn góp phần tạo việc làm, sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và cách thức sản xuất đặc trưng của địa phương.

Các hợp tác xã Tuyên Quang - Hà Nội ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, phương thức phân phối và khả năng đưa sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của Tuyên Quang vào hệ thống phân phối tại Hà Nội. Nội dung bồi dưỡng kiến thức thương mại, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu và tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường cũng được các đại biểu quan tâm.

Mục tiêu được đặt ra là không dừng ở việc kết nối tiêu thụ từng sản phẩm mà hướng tới xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, bền vững, lâu dài giữa doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng đầu ra và tạo nền tảng để các đơn vị chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái giới thiệu sản phẩm trà shan tuyết 1 tôm 1 lá đạt OCOP 5 sao.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã Tuyên Quang và Hà Nội đã ký kết hợp tác, tiêu thụ sản phẩm, mở ra thêm cơ hội đưa nông sản, sản phẩm OCOP của Tuyên Quang đến với thị trường Thủ đô và các kênh phân phối rộng hơn.