50 doanh nghiệp được vinh danh “Thương hiệu Vàng TP.HCM”

Ban tổ chức (BTC) cho biết, giải thưởng năm nay nhận gần 200 hồ sơ đăng ký, trong đó 100 hồ sơ đủ điều kiện được chuyển đến Hội đồng bình chọn, hoạt động bình chọn thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích thu hút 61.349 lượt bình chọn trong 10 ngày, cuộc thi viết “Thương hiệu tôi yêu” mùa thứ hai nhận gần 500 bài dự thi.

Qua quá trình đánh giá, 50 doanh nghiệp, tổ chức đạt yêu cầu được vinh danh “Thương hiệu Vàng TP.HCM” năm 2026. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập Báo Điện tử Tuổi trẻ nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận những thành quả đã đạt được, đồng thời là sự kỳ vọng vào khả năng đổi mới và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Lễ trao giải

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, 50 thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp được vinh danh “Thương hiệu Vàng TP.HCM” là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nổi bật, có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển thương hiệu, quy tụ hơn 165.000 lao động và doanh thu đạt trên 490.000 tỷ đồng; đặc biệt là luôn đồng hành, đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội của Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, Thành phố kỳ vọng bằng chính nỗ lực, năng động, sáng tạo vốn có của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cùng những giá trị cốt lõi đã hình thành trong xây dựng và phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những giá trị thương hiệu của mình để bay xa hơn nữa, giúp TP.HCM nâng tầm thương hiệu tại thị trường quốc tế và nâng cao vị thế đầu tàu kinh tế cả nước của TP.HCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM" cho Saigontourist Group

Đồng thời, chủ động tham gia đóng góp, hiến kế cho định hướng, chính sách phát triển Thành phố với tư duy “cùng hành động - kiến tạo phát triển” ngay từ quá trình xây dựng đến thực thi chính sách nhằm nâng cao tính khả thi của chính sách vào thực tiễn, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy năng lực và không gian phát triển.

Bên cạnh đó, tiên phong, đi đầu trong thực hiện các động lực tăng trưởng kinh tế Thành phố, quyết tâm cùng Thành phố hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số; phát huy các động lực tăng trưởng mới về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường liên kết, hình thành một cộng đồng thương hiệu lớn mạnh, định hình thương hiệu của TP.HCM trên bản đồ kinh tế thế giới.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cũng cho biết, trong những tháng cuối năm, Thành phố đang tăng tốc mạnh mẽ để nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách vượt trội của Luật Phát triển đô thị đi vào thực tiễn. Trong bối cảnh đó, Thành phố kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Thành phố để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và đưa Thành phố sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á.

50 doanh nghiệp được vinh danh “Thương hiệu Vàng TP.HCM”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Thành phố luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển; tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, tư nhân, tạo cơ hội phát triển hơn nữa cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt, tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; nhất là các dự án lớn, công trình hạ tầng trọng điểm… để kiến tạo không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp.