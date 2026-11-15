50 đoàn học sinh hội tụ, mang sắc màu văn hóa hai miền Đắk Lắk lên sân khấu

Sáng 15/11, tại Trường THPT Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột), Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2026 với chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam - Khát vọng cống hiến”.

Hội thi quy tụ 50 đoàn đến từ các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị. (Ảnh: HS)

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 15-16/11, các đoàn học sinh sẽ tranh tài ở loại hình ca, múa, biểu diễn nhạc cụ.

Mỗi đoàn xây dựng chương trình nghệ thuật với tối đa 3 tiết mục, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô, mái trường và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Điểm đặc biệt của Hội thi năm nay là sự gặp gỡ giữa học sinh phía Đông và phía Tây Đắk Lắk. Những chất liệu nghệ thuật truyền thống, từ câu hát bài chòi đến âm vang cồng chiêng, được kỳ vọng tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Hội thi. (Ảnh: HS)

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho rằng, âm nhạc và nghệ thuật không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mà còn giúp học sinh hình thành sự tự tin, tinh thần hợp tác và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc.

Cũng theo lời ông Quang, Hội thi còn là dịp để học sinh hai miền gặp gỡ, hiểu thêm về những vùng đất, nét đẹp văn hóa và tình bạn trong mái nhà chung của giáo dục Đắk Lắk.

Đặc biệt, Hội thi diễn ra trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mỗi lời ca, điệu múa còn mang ý nghĩa tri ân những người thầy, người cô đã tận tụy dìu dắt học trò.

Ban tổ chức tặng hoa động viên Ban Giám khảo Hội thi. (Ảnh: HS)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị Ban Giám khảo đánh giá công tâm, trân trọng những tiết mục sáng tạo, giàu bản sắc; đồng thời bảo đảm hội thi diễn ra vui tươi, an toàn, không tạo áp lực thành tích.

Đây cũng là dịp để ngành Giáo dục Đắk Lắk phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật và tuyển chọn những tiết mục đặc sắc tham gia Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XIII năm 2026.

Tiết mục khai mạc Hội thi. (Ảnh: HS)

Ngày 15/11: Khai mạc 8h, thi sáng 8h, chiều 13h30, tối 18h30; ngày 16/11: thi sáng 7h30, chiều 13h, bế mạc 18h. Địa điểm: Hội trường Trường THPT Buôn Ma Thuột, số 57 Bà Triệu, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.