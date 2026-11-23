Đại biểu và chiến sĩ Cụm Tự vệ số 5 dự khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.

Tham gia huấn luyện có 54 chiến sĩ tự vệ đến từ các cơ quan, đơn vị trong cụm gồm: Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực X, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên.

Trong thời gian 7 ngày (23/11 - 1/12), các chiến sĩ được học tập, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật về dân quân tự vệ; huấn luyện quân sự, kỹ thuật, chiến thuật và các nội dung chuyên ngành theo chương trình quy định.

Các đơn vị trong Cụm Tự vệ số 5 ký kết giao ước thi đua.

Với chủ đề thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, Cụm Tự vệ số 5 đặt mục tiêu hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện; bảo đảm 100% quân số tham gia đúng thành phần, đối tượng; chấp hành nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt, quá trình huấn luyện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Đại diện các đơn vị trong cụm đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu đạt kết quả cao trong đợt huấn luyện năm 2026.