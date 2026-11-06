50 cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang học tiếng Khmer

Trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang vừa hoàn thành khóa bồi dưỡng 4 kỹ năng tiếng Khmer do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang 2 phối hợp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 2 tổ chức.

Thông qua khóa học, học viên được củng cố kiến thức ngôn ngữ, rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, giao tiếp, đọc hiểu văn bản và thực hành viết tiếng Khmer.

Đối với lực lượng công an, tiếng Khmer là công cụ hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn có đồng bào Khmer sinh sống.

Dịp này, ban tổ chức trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc.