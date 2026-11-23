Không chỉ có tác dụng trang trí, vườn treo còn giúp làm mềm các đường nét kiến trúc khô cứng, giảm cảm giác bí bách, che nắng, lọc bụi và mang lại cảm giác thư giãn cho ngôi nhà. Để khu vườn luôn xanh tốt và bền đẹp, cần chú trọng từ khâu chọn vị trí, cây trồng, hệ giá đỡ, thoát nước đến cách chăm sóc mỗi ngày.

Vườn treo là gì?

Vườn treo là mô hình trồng cây theo phương thẳng đứng hoặc trên cao, tận dụng các bề mặt như tường rào, trần ban công, lan can hay hệ khung treo chuyên dụng thay vì chỉ trồng cây trên mặt sàn.

Với nhà phố hiện đại, vườn treo thường được bố trí ở mặt tiền, ban công, tường phòng khách, khu vực giếng trời, hành lang, cầu thang...Tùy theo điều kiện ánh sáng và khả năng chăm sóc, vườn treo có thể lựa chọn cây dây leo, cây rủ, cây chịu nắng...

Do không cần nhiều diện tích nền, vườn treo phù hợp với nhà phố, căn hộ nhỏ, nhà trong đô thị.

Những ý tưởng thiết kế vườn treo trong nhà phố

Vườn treo ở mặt tiền

Vườn treo mặt tiền phù hợp với nhà phố hướng nắng, cần giảm nóng hoặc muốn tạo điểm nhấn xanh từ bên ngoài. Cây có thể trồng trong hệ khung thép gắn mặt đứng, bồn ban công, giàn leo hoặc module treo.

Vườn treo độc đáo ở mặt tiền. (Ảnh: H&P Architects)

Với vườn treo ở mặt tiền, nên chọn cây chịu nắng, chịu gió, dễ cắt tỉa. Ngoài ra, hệ thống tưới, thoát nước và chống thấm cần được xử lý kỹ để tránh nước chảy xuống mặt tiền, tường, ban công.

Vườn treo ở ban công

Ban công là vị trí dễ làm vườn treo nhất trong nhà phố. Gia chủ có thể dùng bồn cây lan can, chậu treo, giỏ treo hoặc dây leo rủ.

Vườn treo ở ban công. (Ảnh: Saigonhoa)

Nếu ban công nhỏ, tránh treo quá nhiều chậu cây. Nên chọn những loại cây dễ chăm như trầu bà, dương xỉ, sử quân tử, cúc tần Ấn Độ...

Vườn treo ở giếng trời

Nhờ có ánh sáng tự nhiên, chiều cao và khả năng thông gió, giếng trời là vị trí thích hợp để làm vườn treo. Cây có thể được bố trí từ tầng trên rủ xuống, treo trên khung thép, kết hợp tiểu cảnh dưới sàn hoặc gắn tường.

Khi thiết kế vườn treo ở giếng trời, cần tính lượng nắng trực tiếp, độ ẩm, nước tưới và đường thoát nước. Nếu giếng trời quá nắng, cây dễ cháy lá. Ngược lại, nếu thiếu sáng, cây dễ úa và rụng. Vì vậy, nên chọn cây theo đúng điều kiện ánh sáng thực tế.

Vườn treo ở phòng khách

Trong phòng khách, có thể sử dụng tường cây, kệ cây treo, chậu rủ hoặc mảng xanh nhỏ cạnh cửa sổ, gần giếng trời. Phòng khách nên ưu tiên cây ít rụng lá, ít mùi, không gây dị ứng.

Vườn treo ở cầu thang

Một vườn treo nhỏ sẽ giúp khu vực cầu thang hoặc hành lang sinh động hơn. Nên chọn cây ít rụng lá và không cần chăm quá nhiều.

Nếu vườn treo ở vị trí cao, cần tính phương án tưới, cắt tỉa và thay cây an toàn.