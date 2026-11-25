Năm 2027 được dự báo sẽ đánh dấu sự thay đổi trong cách du khách lên kế hoạch và tận hưởng kỳ nghỉ. Thay vì cố gắng tham quan càng nhiều địa điểm, tham gia càng nhiều hoạt động trong một chuyến đi, ngày càng nhiều người lựa chọn du lịch chậm, ưu tiên trải nghiệm sâu và dành thời gian thực sự hòa mình vào đời sống bản địa.

Theo báo cáo Xu hướng du lịch tiềm ẩn thường niên của GetYourGuide, xu hướng "holidaymaxxing" – cố gắng tận dụng tối đa thời gian nghỉ dưỡng bằng cách sắp xếp thật nhiều hoạt động đang dần mất đi sức hút. Thay vào đó, du khách ưu tiên những hành trình thong thả, ít ràng buộc bởi lịch trình và dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng từng trải nghiệm.

GetYourGuide cũng chỉ ra 5 xu hướng trải nghiệm mới được dự báo sẽ thu hút du khách trong năm 2027, phản ánh sự thay đổi trong cách con người khám phá điểm đến và kết nối với văn hóa bản địa.

DU LỊCH BẰNG KHỨU GIÁC

Nếu trước đây, ảnh chụp và những món quà lưu niệm là cách phổ biến để ghi nhớ một chuyến đi, trong tương lai, mùi hương có thể trở thành phương thức lưu giữ kỷ niệm đặc biệt hơn.

Những lớp học pha chế nước hoa, khám phá các tầng hương mở ra cách lưu giữ ký ức du lịch độc đáo bằng khứu giác

Theo GetYourGuide, 56% người tham gia khảo sát sẵn sàng chi trả cho các hoạt động liên quan đến mùi hương, chẳng hạn như lớp học pha chế nước hoa hoặc workshop khám phá các tầng hương. Sự quan tâm này đặc biệt cao ở thế hệ Z (69%) và Millennials (65%).

Có đến 77% người được hỏi cho biết một mùi hương quen thuộc có thể gợi nhớ họ về kỳ nghỉ từng trải qua. Điều này phần nào lý giải sức hút ngày càng lớn của những trải nghiệm khám phá khứu giác. Dữ liệu đặt chỗ của GetYourGuide cũng ghi nhận các hoạt động liên quan đến mùi hương tăng 114% so với năm trước.

DU LỊCH ẨM THỰC

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ăn, du khách ngày càng muốn tìm hiểu cách thực phẩm được tạo ra, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến quá trình chế biến và lên men.

Những hoạt động như tự làm kombucha, học muối kim chi hay tham gia workshop sản xuất giấm đang trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với những người yêu thích khám phá văn hóa ẩm thực địa phương.

Tham gia workshop chế biến thực phẩm truyền thống giúp du khách khám phá văn hóa ẩm thực địa phương từ nguyên liệu đến thành phẩm

Theo kết quả khảo sát, 72% người tham gia bày tỏ sự hào hứng với những trải nghiệm được trực tiếp tìm hiểu và theo dõi quy trình chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, 71% cho rằng việc khám phá nguồn gốc nguyên liệu cũng như cách thức sản xuất góp phần làm cho chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn.

Xu hướng này đặc biệt được quan tâm bởi thế hệ Millennials, khi 58% du khách thuộc nhóm này từng lựa chọn kỳ nghỉ với mục đích tìm hiểu quy trình sản xuất các loại thực phẩm đặc trưng tại địa phương. Ngoài ra, lượng đặt chỗ các workshop làm giấm balsamic và các loại giấm truyền thống tăng 73% so với năm trước.

KHÁM PHÁ NHỮNG GÓC PHỐ ÍT NGƯỜI BIẾT

Thay vì chỉ tập trung vào các địa danh nổi tiếng, nhiều du khách đang có xu hướng tìm đến những khu phố ít được biết đến, nơi họ có thể cảm nhận rõ hơn nhịp sống và văn hóa địa phương.

Xu hướng này được gọi là "detourism", được hiểu là du lịch vòng qua những lối mòn quen thuộc để khám phá các khu vực ít đông đúc hơn ngay tại những điểm đến nổi tiếng.

Thay vì chỉ ghé thăm các địa danh nổi tiếng, du khách có xu hướng tìm đến những góc phố bình dị để trải nghiệm đời sống bản địa

Theo khảo sát, 61% người tham gia cho biết họ có xu hướng chủ động tìm kiếm những khu phố địa phương ít được biết đến hơn so với 5 năm trước. Tỷ lệ này cao hơn ở thế hệ Z (72%) và Millennials (69%).

Thay vì chen chân tại những điểm tham quan đông đúc, du khách có thể dành thời gian đi bộ qua các khu dân cư, ghé những cửa hàng nhỏ, thưởng thức món ăn tại quán ăn địa phương hoặc trò chuyện với người dân. Chính những trải nghiệm đời thường này có thể mang đến góc nhìn chân thực hơn về điểm đến.

KHÁM PHÁ TRÒ CHƠI TRUYỀN THỐNG ĐỂ KẾT NỐI VỚI VĂN HOÁ BẢN ĐỊA

Trong thời đại trò chơi điện tử và các nền tảng trực tuyến phát triển mạnh, một bộ phận du khách lại muốn tìm đến những hình thức giải trí truyền thống khi đi du lịch.

Theo nghiên cứu, 62% người được hỏi sẵn sàng học một trò chơi địa phương trong kỳ nghỉ, tỷ lệ này cũng tăng lên 78% ở thế hệ Z.

Tham gia các trò chơi truyền thống là cách thú vị để du khách tìm hiểu văn hóa, kết nối với người dân và trải nghiệm đời sống bản địa một cách gần gũi hơn

Từ những trò chơi dân gian, trò chơi trên bàn đến các hoạt động giải trí gắn liền với đời sống cộng đồng, đây là cách thú vị để du khách tiếp cận văn hóa bản địa thay vì chỉ quan sát từ bên ngoài.

Xu hướng này cũng cho thấy nhu cầu kết nối trực tiếp với con người và văn hóa tại điểm đến, đặc biệt ở thế hệ trẻ vốn đã quen với thế giới giải trí kỹ thuật số.

DU LỊCH TRẢI NGHIỆM NGHỀ NUÔI ONG

Một xu hướng đáng chú ý khác trong năm 2027 là những chuyến tham quan trang trại nuôi ong, tìm hiểu nghề nuôi ong và khám phá vai trò của loài côn trùng này đối với hệ sinh thái.

Trải nghiệm nghề nuôi ong mang đến cơ hội tìm hiểu quy trình thu hoạch mật ong và vai trò của loài côn trùng này đối với hệ sinh thái

GetYourGuide gọi đây là xu hướng "pollinator tourism" – du lịch gắn với các loài thụ phấn. Thay vì chỉ tham quan cảnh quan thiên nhiên, du khách có cơ hội tìm hiểu quá trình chăm sóc đàn ong, cách thu hoạch mật và vai trò của ong trong việc duy trì đa dạng sinh học.

Dữ liệu nội bộ của nền tảng cho thấy lượng đặt chỗ các trải nghiệm liên quan đến hoạt động này tăng 65% so với năm trước. Đồng thời, 50% người tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng thử nuôi ong trong kỳ nghỉ.

Không chỉ mang đến kiến thức về thiên nhiên và môi trường, những hoạt động này còn khuyến khích du khách sống chậm, quan sát và kiên nhẫn hơn.