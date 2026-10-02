5 xu hướng du lịch đáng chú ý trong năm 2027

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát gần 15.000 du khách tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Australia. Hilton gọi đây là xu hướng thay đổi cách du lịch, khi du khách ngày càng muốn tự quyết định cách tận hưởng kỳ nghỉ, thay vì làm theo những khuôn mẫu có sẵn.

Ông Chris Nassetta, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hilton, nhận định du khách ngày càng ít quan tâm đến những khuôn mẫu về một kỳ nghỉ hoàn hảo, thay vào đó chú trọng lên kế hoạch theo nhu cầu của bản thân. Theo ông, các chuyến đi không chỉ giúp mọi người nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng mà còn mang lại những trải nghiệm có ý nghĩa lâu dài.

Du lịch ngắn ngày

Một trong những xu hướng đáng chú ý là những chuyến du lịch ngắn ngày, thường xuyên, thay vì những kỳ nghỉ dài. Hình thức này giúp du khách tiết kiệm thời gian chuẩn bị, dễ dàng sắp xếp lịch trình và phù hợp hơn với cuộc sống hằng ngày.

Du lịch ngắn ngày, thường xuyên đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách nhờ sự linh hoạt về thời gian và lịch trình. (Nguồn: Getty Images)

Theo khảo sát, cứ 4 người được hỏi thì có 1 người lựa chọn những chuyến đi ngắn để dễ dàng cân đối với lịch làm việc. Trong khi đó, 29% cho biết hình thức này giúp họ có thể đi du lịch ngẫu hứng hơn.

Báo cáo chia nhóm du khách theo xu hướng này thành hai kiểu: Nhóm ưu tiên một trải nghiệm cụ thể và nhóm muốn khám phá nhiều địa điểm trong cùng một chuyến đi.

Nhóm thứ nhất thường xây dựng chuyến đi xoay quanh một trải nghiệm cụ thể như tham dự hòa nhạc, xem sự kiện thể thao hoặc thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng yêu thích. Trong khi đó, nhóm thứ hai có xu hướng tận dụng tối đa thời gian du lịch, cố gắng khám phá càng nhiều địa điểm càng tốt. Theo khảo sát, 57% người được hỏi thích ghé thăm nhiều thành phố trong cùng một chuyến đi.

Kỳ nghỉ theo sở thích cá nhân

Du khách ngày càng ưu tiên những kỳ nghỉ phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân. (Nguồn: Getty Images)

Xu hướng thứ hai, được Hilton gọi là kỳ nghỉ theo cách riêng, phản ánh quan niệm rằng một chuyến đi không nhất thiết phải hoàn hảo mà cần linh hoạt, phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân.

Xu hướng này thể hiện qua ba lựa chọn. Với du lịch chú trọng sức khỏe, du khách duy trì một số thói quen lành mạnh trong kỳ nghỉ, thay vì tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc sinh hoạt thường ngày.

Với du lịch khám phá linh hoạt, 28% người được hỏi thích ứng biến và khám phá tùy tình huống, trong khi 18% muốn có lịch trình cố định từ trước.

Trong khi đó, nhiều du khách thích đi du lịch một mình nhưng vẫn muốn gặp gỡ và giao lưu với người khác. Khoảng 30% người được khảo sát cho biết họ đi một mình nhưng sẽ gặp người quen tại điểm đến. Ngoài ra, 20% sẵn sàng tham gia các chuyến tham quan theo nhóm hoặc hoạt động trong ngày cùng những người mới gặp.

Du lịch để học hỏi, khám phá

Xu hướng thứ ba là du lịch kết hợp học hỏi và phát triển bản thân, khi du khách tìm kiếm những trải nghiệm giúp mở rộng kiến thức, khám phá sở thích và trau dồi kỹ năng.

Những chuyến đi kết hợp học tập và trải nghiệm mang đến cơ hội khám phá sở thích, trau dồi kỹ năng và mở rộng hiểu biết. (Nguồn: Getty Images)

Thay vì chỉ tham quan và nghỉ dưỡng, du khách ngày càng quan tâm đến những chuyến đi kết hợp học tập và trải nghiệm. Trong kỳ nghỉ, họ có thể tham gia các lớp học ngoại ngữ, nấu ăn hoặc nghệ thuật để khám phá những điều mới mẻ.

Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm giúp thay đổi góc nhìn cũng ngày càng rõ nét. Theo khảo sát, 34% du khách mong muốn các chuyến đi giúp họ hình thành tư duy mới và nhìn nhận cuộc sống theo một cách khác.

Chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên

Không gian xanh và các hoạt động ngoài trời ngày càng được du khách chú trọng trong những kỳ nghỉ hướng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. (Nguồn: Getty Images)

Xu hướng thứ tư là du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên, cho thấy du khách ngày càng coi trọng không gian xanh và các hoạt động ngoài trời trong những kỳ nghỉ hướng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Bên cạnh các hình thức nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe vốn đã phổ biến, du khách ngày càng chú trọng việc hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Có tới 79% người tham gia khảo sát cho rằng không khí trong lành và không gian ngoài trời là những yếu tố thiết yếu giúp họ thư giãn. Hơn một nửa cho biết họ dành nhiều thời gian hòa mình vào thiên nhiên trong các chuyến du lịch hơn so với khi ở nhà.

Ưu tiên lời khuyên từ con người

Xu hướng cuối cùng phản ánh niềm tin của du khách vào những lời khuyên trực tiếp, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong việc tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch du lịch.

Dù AI mang lại nhiều tiện ích trong việc tìm kiếm thông tin và xây dựng lịch trình, du khách vẫn có xu hướng tin tưởng những lời khuyên trực tiếp từ con người.

Theo khảo sát, 70% du khách cho biết họ tin tưởng các gợi ý từ nhân viên khách sạn, trong khi 87% từng tìm đến người thân trong gia đình để xin lời khuyên khi lên kế hoạch cho chuyến đi.

Ngoài ra, khoảng 50% người được hỏi cho biết họ tin tưởng hơn vào lời khuyên từ những người thường xuyên sử dụng dịch vụ và tham gia các chương trình khách hàng thân thiết.

Những kết quả này cho thấy, dù công nghệ đang làm thay đổi cách du khách tìm kiếm và lựa chọn điểm đến, các mối quan hệ cá nhân và sự tin cậy trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng trong quyết định du lịch.

(theo Euronews)