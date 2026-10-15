5 xe nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam sau 3 quý năm 2026

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên hiệp hội trong 3 quý đầu năm 2026 đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 160.164 xe, tăng 22%, còn xe lắp ráp trong nước đạt 121.865 xe, tăng 2%.

Khoảng cách tăng trưởng này cho thấy xe nhập khẩu đang có sức hút đáng kể. Dưới đây là 5 mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất trong nhóm số liệu được thống kê.

Toyota Yaris Cross: Dẫn đầu với 12.646 xe

Đứng đầu danh sách là Toyota Yaris Cross, mẫu crossover hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Sau 9 tháng, mẫu xe này đạt doanh số 12.646 chiếc, tăng gần 3.000 xe so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ vượt qua nhiều mẫu xe quen thuộc trong danh mục Toyota tại Việt Nam, Yaris Cross còn tạo lợi thế nhờ thiết kế gầm cao hiện đại, kích thước phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị và mức giá tương đối dễ tiếp cận. Xe có nhiều lựa chọn phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau, từ gia đình trẻ đến người cần phương tiện sử dụng hằng ngày.

Toyota Yaris Cross hiện có giá bán từ 650 - 728 triệu đồng. Ngoài phiên bản động cơ xăng, mẫu xe này còn có phiên bản hybrid, phù hợp với khách hàng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Yaris Cross có thiết kế gầm cao hiện đại, kích thước phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị

Mitsubishi Xforce: Bám đuổi với 9.456 xe

Xếp thứ hai là Mitsubishi Xforce với doanh số 9.456 xe, tăng 1.422 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự Yaris Cross, mẫu crossover này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Xforce ghi điểm nhờ kiểu dáng trẻ trung, thiết kế nhỏ gọn và các trang bị công nghệ hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Những chương trình ưu đãi từ nhà phân phối cũng góp phần tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe ô tô trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce có 3 phiên bản, giá bán từ 605 - 720 triệu đồng. Mức giá này đưa Xforce vào nhóm lựa chọn đáng chú ý với người mua xe lần đầu hoặc gia đình cần một chiếc xe gầm cao phục vụ cả đi phố lẫn những chuyến đi xa.

Toyota Innova Cross: MPV rộng rãi, doanh số tăng mạnh

Với 8.959 xe bán ra, Toyota Innova Cross đứng thứ ba trong danh sách. Doanh số tăng 3.549 xe so với cùng kỳ năm trước cho thấy sức hút ngày càng lớn của mẫu MPV nhập khẩu từ Indonesia.

Innova Cross hướng đến khách hàng gia đình nhờ không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hiện đại và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển nhiều người. Sự xuất hiện của phiên bản hybrid cũng giúp mẫu xe có thêm lựa chọn cho khách hàng chú trọng mức tiêu thụ nhiên liệu.

Hiện Toyota Innova Cross được phân phối với 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng. So với hai mẫu xe đứng đầu, Innova Cross có mức giá cao hơn nhưng đổi lại là không gian sử dụng rộng và tính đa dụng của một mẫu xe gia đình.

Innova Cross hướng đến khách hàng gia đình nhờ không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hiện đại

Ford Everest: SUV 7 chỗ nhập khẩu bán chạy nhất

Ford Everest đạt doanh số 8.761 xe trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 371 xe so với cùng kỳ. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV 7 chỗ này tiếp tục duy trì sức hút nhờ thiết kế mạnh mẽ, nội thất rộng rãi và danh mục phiên bản đa dạng.

Ford liên tục cải tiến sản phẩm và triển khai các chương trình ưu đãi nhằm duy trì sức cạnh tranh. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam trong giai đoạn được thống kê.

Ford Everest hiện có 6 phiên bản, giá bán từ 1,129 - 1,629 tỉ đồng. So với các mẫu xe còn lại trong danh sách, Everest thuộc nhóm giá cao, hướng đến khách hàng cần không gian rộng, tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt.

Mitsubishi Xpander: Xe nhập khẩu chiếm ưu thế

Mitsubishi Xpander khép lại danh sách với 8.545 xe nhập khẩu bán ra. Điểm đáng chú ý là mẫu MPV này đồng thời có phiên bản lắp ráp trong nước, nhưng lượng xe nhập khẩu vẫn chiếm phần lớn doanh số.

Cụ thể, tổng doanh số Xpander trong 9 tháng đạt 10.496 xe, trong đó 8.545 xe nhập khẩu từ Indonesia. Mẫu xe 5+2 chỗ này tiếp tục được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ tính thực dụng, không gian phục vụ gia đình và mức giá dễ tiếp cận.

Mitsubishi Xpander khép lại danh sách với 8.545 xe nhập khẩu bán ra

Xpander và Xpander Cross hiện có giá bán từ 560 - 699 triệu đồng. Các chương trình ưu đãi cũng góp phần giúp mẫu MPV duy trì sức cạnh tranh giữa bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn mới.