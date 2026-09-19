5 xe đâm nhau liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), chiều ngày 18/9, vụ tai nạn diễn ra tại tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến 5 ôtô đâm nối đuôi nhau. Vụ tai nạn khiến một xe khách, 2 ôtô con và 2 bán tải hư hỏng ở đầu và đuôi xe. Nhìn vào hình ảnh, có thể thấy cú va chạm mạnh từ phía sau đã khiến các mẫu xe hư hỏng toàn bộ khu vực đèn hậu, biến dạng phần cốp, may mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Cục CSGT nhận định nguyên nhân gây ra tai nạn xuất phát từ chiếc xe con thứ 3 mang biển kiểm soát 51G-295xx không giữ khoảng cách an toàn, va chạm với 2 xe phía trước. Xe khách đi phía sau gặp lỗi tương tự, tiếp tục đâm vào dãy xe vừa gặp tai nạn dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến 5 xe hư hỏng diễn ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào ngày 18/9. Ảnh: Cục CSGT.

Để đảm bảo an toàn, Cục CSGT cũng gợi ý người lái nên tăng thời gian phản ứng lên 3-5 giây, đồng nghĩa với việc cộng thêm 30-50 m vào khoảng cách so với xe trước theo quy định (55 m) để đảm báo an toàn khi đường trơn trượt hoặc trong thời gian cao điểm, mật độ xe trên cao tốc tăng cao.

"Tài liệu từ chương trình Vision Zero - Thụy Điển (chương trình quốc gia về ATGT) cho thấy: ước tính nếu với tốc độ 80km/h khi phản ứng nhanh trong 1 giây và phanh gấp (trên mặt đường nhựa khô ráo và hệ thống phanh tiêu chuẩn) thì phải mất tới 50 m xe mới dừng lại được và cứ thêm 1 giây phản ứng phanh lại cộng thêm 10 m", trích thông tin được Cục CSGT đăng tải.