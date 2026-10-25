5 xã, phường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở

Quang cảnh chương trình.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai; đồng chí Vũ Hùng Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường; đồng chí Tô Ngọc Liễn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường.

Về phía xã Cốc San có đồng chí Đặng Công Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi phóng sự về những kết quả của xã Cốc San đạt được sau hơn một năm sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những hình ảnh, kết quả thực tiễn tại xã Cốc San đã gợi mở nhiều nội dung để các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với chủ đề “Kết nối và phát triển”, các đại biểu đánh giá cao việc xã Cốc San tổ chức chương trình để các xã giao lưu và học hỏi lẫn nhau; các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông; cách thức tổ chức các sự kiện, đặc biệt là lễ hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Các đại biểu cũng chia sẻ cách thức chỉ đạo, giải pháp tổ chức thực hiện, việc cụ thể hóa thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển địa phương; công tác sinh hoạt chi bộ, chuyển đổi số…

Thông qua trao đổi thẳng thắn, cởi mở, mỗi địa phương có thêm cơ hội nhìn nhận những cách làm hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm xử lý công việc từ thực tiễn và tham khảo các giải pháp phù hợp với điều kiện của mình. Các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì những buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên đề, luân phiên tổ chức tại các địa phương để tăng cường kết nối, lan tỏa cách làm hay, việc làm tốt, cùng tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia giao lưu thể thao, góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo các xã, phường. Trên tinh thần thể thao gắn kết, các vận động viên đã đem đến cho người xem những pha bóng hay, đẹp mắt và hấp dẫn.

Ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích cao.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích ở 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ cho các đội có thành tích cao.

Chương trình giao lưu tạo thêm không gian gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hướng tới mục tiêu phát triển của từng địa phương và của tỉnh.