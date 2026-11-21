Xe mới ngày càng phụ thuộc vào động cơ tăng áp, màn hình cảm ứng và mạng lưới cảm biến phức tạp. Các công nghệ này cải thiện trải nghiệm sử dụng, nhưng cũng có thể biến hỏng hóc nhỏ thành hóa đơn sửa chữa hàng nghìn USD.

Các công nghệ hiện đại có thể làm tăng chi phí sửa chữa khi xe già đi. Ảnh: Gfx

Rủi ro đầu tiên nằm ở động cơ tăng áp dung tích nhỏ, phun xăng trực tiếp và kéo dài chu kỳ thay dầu. Loại động cơ này có thể bị đánh lửa sớm ở tốc độ thấp, dẫn tới gãy thanh truyền hoặc nứt piston.

Dầu đã xuống cấp có thể làm tăng nguy cơ, vì vậy chủ xe cần dùng đúng tiêu chuẩn ghi trong sách hướng dẫn. Chất lượng nhiên liệu không được xem là yếu tố rủi ro tại Mỹ. Việc rút một nửa chu kỳ thay dầu cũng chỉ là quan điểm của chuyên gia, không phải khuyến nghị từ hãng xe.

Màn hình thông tin giải trí thường lão hóa nhanh hơn chiếc xe. Một chiếc Nissan Leaf từng được báo giá 3.824 USD để thay màn hình sau khi bộ phận này hỏng giữa hành trình, kéo theo camera, Android Auto và âm thanh ngừng hoạt động. Radio trên Lexus ES và GX cũng có thể tốn hàng nghìn USD để sửa.

Từ năm 2026, Euro NCAP chấm điểm cao hơn cho xe có nút vật lý điều khiển đèn báo rẽ, cần gạt mưa, đèn cảnh báo nguy hiểm, còi và cuộc gọi khẩn cấp. Quy định này không áp dụng với điều hòa. Các nút thật có thể là tiêu chí hữu ích khi chọn xe.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao có thể làm chi phí sửa chữa tăng tới 37,6%. Cảm biến trên kính chắn gió, gương và cản xe thường phải hiệu chuẩn lại sau sửa chữa. Vì vậy, một va chạm nhẹ khi đỗ xe cũng có thể tạo ra hóa đơn hàng nghìn USD.

Một ca thay gương chiếu hậu có giá 1.067 USD trong tổng hóa đơn 1.507 USD. AAA ghi nhận chi phí cho từng bộ phận từ 290 đến 1.596 USD khi thử nghiệm Toyota Camry, Nissan Rogue và Ford F-150. Năm 2025, khoảng 22,8% xe gặp tai nạn bị tính là tổn thất toàn bộ, hơn 72% trong số đó đã ít nhất 7 năm tuổi.

Pin xe điện suy giảm dung lượng trung bình khoảng 2,3% mỗi năm và có tỷ lệ hỏng thấp. Tuy nhiên, chi phí thay pin có thể từ khoảng 4.000 USD đến hơn 25.000 USD, tương đương chi phí thay động cơ. Khoản tiền này trở thành gánh nặng lớn khi xe đã mất giá.

Tại Mỹ, pin xe điện được bảo hành liên bang trong 8 năm hoặc 100.000 dặm, tương đương khoảng 161.000 km. Phần lớn hãng xe bảo hành thay pin nếu dung lượng giảm dưới 70%, nhưng một số bộ pin mới gần như không thể thay thế. Tránh sạc nhanh liên tục cũng giúp hạn chế suy giảm pin.

Tuổi trung bình của xe tại Mỹ là 12,8 năm, riêng xe du lịch đạt 14,5 năm. Giá cao khiến xe được sử dụng lâu hơn, nên thị trường xe cũ năm 2036 sẽ có nhiều phương tiện già với lịch sử khó xác định. Người mua cần yêu cầu hồ sơ bảo dưỡng, kiểm tra xe trước khi mua và lưu lại giấy tờ khi bán.