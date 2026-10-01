5 trường hợp cán bộ, công chức được đề xuất miễn trách nhiệm kỷ luật

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 172/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 251/2025), do Bộ Nội vụ soạn thảo.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Nội vụ đề xuất là bổ sung các trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật.