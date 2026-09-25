5 triệu robot làm việc trong nhà máy: Trung Quốc 'chấp' cả Mỹ, Nhật, Hàn, Đức

Báo cáo do Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR) công bố ngày 24/9 tại Frankfurt (Đức) ghi nhận mức tăng trưởng 9% của lượng robot công nghiệp đang vận hành trong năm 2025. Động lực chính đến từ việc các nhà máy trên toàn thế giới đã lắp đặt mới hơn 600.000 robot trong năm qua, tăng 11% so với cùng kỳ.

Bà Jane Heffner, Chủ tịch IFR, nhận định: "Tự động hóa công nghiệp đang tiến triển với tốc độ rất cao. Mốc 5 triệu robot hoạt động hiện nay đã tăng hơn gấp đôi so với 7 năm trước. Trong đó, châu Á là khu vực ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất, theo sau là châu Mỹ, còn châu Âu đang tiến chậm hơn".

Châu Á tiếp tục là cỗ máy kéo đà tăng trưởng của ngành tự động hóa toàn cầu. Trung Quốc củng cố vững chắc vị trí số một thế giới khi số lượng robot lắp đặt mới trong năm 2025 đạt 354.000 đơn vị (tăng 20%), chiếm tới 59% tổng nguồn cung toàn cầu. Đáng chú ý, các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc đã vươn lên chiếm 55% thị phần ngay tại thị trường trong nước.

Theo bà Heffner, "thành công của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa hệ thống công nghiệp dựa trên chiến lược robot quốc gia được khởi xướng từ 10 năm trước".

Số lượng robot công nghiệp lắp đặt tại 5 thị trường lớn nhất thế giới năm 2025. Nguồn: Liên đoàn Robot Quốc tế

Mỹ đã chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường robot công nghiệp lớn thứ hai thế giới (sau Trung Quốc) với 38.500 đơn vị lắp đặt mới, tăng 12%. Nhật Bản lùi xuống vị trí thứ ba với 36.219 đơn vị (giảm 19%). Hàn Quốc xếp vị trí thứ tư với 30.200 đơn vị, trong khi Ấn Độ vươn lên vị trí thứ 6 toàn cầu nhờ đà tăng trưởng bình quân 27%/năm giai đoạn 2020 - 2025. Thị trường Brazil cũng ghi nhận mức bứt phá 38%, phần lớn nhờ sự đầu tư mạnh mẽ từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc.

Ngược lại, thị trường châu Âu chứng kiến sự chững lại. Đức - thị trường lớn nhất khu vực, ghi nhận doanh số giảm 8% xuống còn dưới 25.000 đơn vị do nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô sụt giảm. Các quốc gia như Ý, Pháp, Tây Ban Nha cũng đều ghi nhận mức tăng trưởng âm.

IFR dự báo nhu cầu robot toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dài hạn, dự kiến đạt 655.000 đơn vị lắp đặt mới vào năm 2026 và tiến tới mốc 806.000 đơn vị vào năm 2029. Xu hướng chuyển dịch sản xuất về các quốc gia có chi phí nhân công cao cùng tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa dân số là những động lực chính thúc đẩy tự động hóa.

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính và khả năng lập trình dễ dàng hơn đang giúp chi phí triển khai robot ngày càng rẻ, mở ra cơ hội ứng dụng cho nhiều nhóm doanh nghiệp mới.

(Theo IFR)