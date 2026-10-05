5 triệu đồng mua được smartphone cấu hình 'khủng' đến đâu? 6 lựa chọn đáng chú ý

Phân khúc smartphone phổ thông tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt khi các hãng liên tục điều chỉnh giá bán. Nếu đang tìm kiếm những mẫu điện thoại chính hãng quanh mức 5 triệu đồng, dưới đây là những gợi ý dành cho bạn.

Galaxy A08: Thương hiệu mạnh, cấu hình bộ nhớ hạn chế

Samsung Galaxy A08 phiên bản 4GB RAM, 64GB hiện được một số hệ thống bán lẻ đưa giá xuống khoảng 4,6 triệu đồng. Điểm hấp dẫn của sản phẩm không nằm ở việc sở hữu cấu hình cao nhất phân khúc mà ở thương hiệu, độ ổn định và hệ sinh thái Samsung.

Máy có màn hình 6,7 inch, tần số quét 90 Hz, chip MediaTek Helio G99+, camera chính 50MP, pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc 25W và chống bụi, nước chuẩn IP64.

Tuy nhiên, 4GB RAM và đặc biệt là 64GB bộ nhớ trong là hạn chế đáng kể. Với nhu cầu cài đặt nhiều ứng dụng, lưu ảnh và video hiện nay, dung lượng này có thể nhanh chóng trở nên chật chội. Galaxy A08 vì thế phù hợp hơn với người dùng phổ thông, học sinh, người lớn tuổi hoặc những ai ưu tiên thương hiệu và sự ổn định.

Samsung Galaxy A08 phiên bản 4GB RAM, 64GB hiện đang có giá khoảng 4,6 triệu đồng

OPPO A6T: Ưu thế nằm ở viên pin 7.000 mAh

OPPO A6T phiên bản 4GB RAM, 64GB có giá khoảng 4,99 triệu đồng. Điểm nổi bật nhất của thiết bị là viên pin 7.000 mAh kết hợp sạc nhanh 45W SUPERVOOC.

Dung lượng pin lớn giúp máy phù hợp với người thường xuyên xem video, sử dụng mạng xã hội, gọi điện hoặc phải di chuyển trong thời gian dài. Chip Snapdragon 685 cũng đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến.

Dù vậy, giống Galaxy A08, OPPO A6T gặp bất lợi ở bộ nhớ 64GB. Trong bối cảnh nhiều đối thủ đã cung cấp RAM 8GB và bộ nhớ 128-256GB ở cùng tầm giá, lợi thế về pin chưa đủ để sản phẩm trở thành lựa chọn toàn diện nhất.

Tecno Pova 7: Cấu hình nổi bật trong tầm giá

Nếu ưu tiên hiệu năng và trải nghiệm giải trí, Tecno Pova 7 là một trong những mẫu smartphone đáng chú ý. Phiên bản 8GB RAM, 128GB bộ nhớ hiện có giá khoảng 4,59 triệu đồng.

Máy sở hữu màn hình 6,78 inch độ phân giải FHD+, tần số quét 120 Hz, chip MediaTek Helio G100 Ultimate, pin 7.000 mAh và sạc nhanh 45W. Màn hình độ phân giải cao cùng tần số quét 120 Hz mang lại lợi thế rõ rệt khi xem phim, sử dụng mạng xã hội hoặc chơi game.

Thiết bị còn được định hướng theo phong cách gaming với hệ thống tản nhiệt lớn. Đổi lại, thiết kế khá hầm hố và giao diện phần mềm có thể không phù hợp với người thích sự tối giản. Camera cũng không phải điểm mạnh nhất của sản phẩm.

Meizu Mblu Note 21 Pro: 256GB bộ nhớ trong dưới 5 triệu

Meizu Mblu Note 21 Pro NFC gây chú ý nhờ cấu hình 8GB RAM và 256GB bộ nhớ ở mức giá khoảng 4,79 triệu đồng.

Máy trang bị màn hình 6,78 inch FHD+ 120 Hz, chip Helio G99, camera chính 64MP, pin 5.000 mAh và sạc nhanh 30W. Dung lượng 256GB là lợi thế đáng kể với người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc cài đặt nhiều ứng dụng.

So với Pova 7, Meizu nổi bật hơn về bộ nhớ trong, trong khi Pova 7 có lợi thế về pin và định hướng chơi game. Hạn chế của Meizu nằm ở mức độ phổ biến và hệ sinh thái tại Việt Nam chưa thể so với các thương hiệu smartphone lớn.

Meizu Mblu Note 21 Pro NFC có cấu hình 8GB RAM và 256GB bộ nhớ ở mức giá khoảng 4,79 triệu đồng

Redmi 15C: 8GB RAM, 256GB với giá khoảng 4,49 triệu đồng

Redmi 15C là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất khi xét riêng tỷ lệ cấu hình trên giá bán. Phiên bản 8GB RAM, 256GB, hỗ trợ NFC có thời điểm được bán khoảng 4,49 triệu đồng.

Máy sở hữu màn hình 6,9 inch, pin 6.000 mAh, sạc 33W và chip MediaTek Helio G81-Ultra. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng phổ thông, đồng thời dung lượng 256GB giúp người dùng không phải thường xuyên xóa dữ liệu để giải phóng bộ nhớ.

Điểm trừ nằm ở màn hình HD+, thấp hơn chuẩn FHD+ 120 Hz trên Pova 7 và Mblu Note 21 Pro. Tuy nhiên, nếu ưu tiên bộ nhớ lớn với chi phí thấp, Redmi 15C vẫn là phương án rất đáng cân nhắc.

Nubia V80 Max: Pin lớn, màn hình 120 Hz

Nubia V80 Max phiên bản 8GB RAM, 128GB có giá khoảng 4,99 triệu đồng. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch 120 Hz, pin 6.000 mAh, NFC và camera chính 50MP.

Thiết bị phù hợp với người dùng cần màn hình lớn, thời lượng sử dụng dài và phục vụ các nhu cầu như xem video, mạng xã hội hay những tác vụ thường ngày. Tuy nhiên, chip Unisoc T7250 khiến V80 Max khó cạnh tranh về hiệu năng với Pova 7 hoặc Mblu Note 21 Pro.